Депутата Ржаненкова взломали в Telegram

Вечером 21 марта депутат Законодательного собрания от "Единой России" Александр Ржаненков сообщил в соцсетях о взломе своего аккаунта в Telegram. По словам политика, доступ удалось восстановить. Ржаненков принял дополнительные меры для защиты своего аккаунта.

"Также получил несколько сообщений о том, что от моего имени могли приходить сообщения с подозрительным содержанием. Пожалуйста, отнеситесь к ним с осторожностью, не переходите по неизвестным ссылкам и игнорируйте такие сообщения", - написал депутат.

В феврале мошенники несколько раз взламывали каналы комитета по благоустройству и его председателя Сергея Петриченко в Telegram. Злоумышленники просили подписчиков сообществ переходить по сомнительным ссылкам, чтобы получить некую награду.

О деятельности мошенников в Telegram предупреждали вице-губернаторы Петербурга и губернатор Александр Беглов. Например, в феврале вице-губернатор Евгений Разумишкин в соцсетях рассказал, что неизвестные распространяли сообщения от его имени. Они просили горожан проголосовать за благоустройство или ремонт. Беглов также предупреждал, что мошенники звонили пожилым людям и призывали их прийти в Смольный за дополнительной пенсией.

