Не сдавшие ОГЭ девятиклассники смогут получить рабочую профессию

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания одобрил проект изменений в закон "Об образовании в Санкт-Петербурге", сообщил депутат Денис Четырбок 23 марта в соцсетях. В случае принятия изменений школьники, не сдавшие ОГЭ или не допущенные к экзамену, смогут бесплатно освоить рабочую профессию. Инициативу 12 марта внесли Денис Четырбок, Юрий Авдеев, Марина Макарова, Александр Ржаненков и Александр Рассудов.

Депутат сообщил, что в 2025 году 562 девятиклассника не набрали минимальное количество баллов на ОГЭ, а еще 269 учеников не допустили до сдачи экзамена. Четырбок подчеркнул, что школьники будут получать рабочую профессию в течение года, который дается им для подготовки к пересдаче ОГЭ. В случае принятия изменений правительство города составит перечень специальностей, которые смогут освоить девятиклассники.

"Это позволит с одной стороны восполнить острый дефицит рабочих кадров в городе по 14 профессиям, в числе которых пекарь, плотник, садовник, портной, с другой — не даст ребятам впустую потерять почти год, использовав его для получения рабочей квалификации", - заявил Четырбок.

Спикер Заксобрания Александр Бельский поделился мнением о проекте. В своих соцсетях отметил, что законопроект поможет школьникам, провалившим экзамен, "найти свое место в жизни".

В марте 2025 года в Госдуме приняли законопроект, согласно которому школьники, планирующие получать среднее профессиональное образование, могут сдавать на ОГЭ два предмета вместо четырех. В октябре в Министерстве просвещения рассказали, что изменения в правилах сдачи экзаменов увеличили прием на востребованные профессии в колледжах на 28%.

Несколькими днями ранее начальник управления смольнинского комитета по промполитике Даниил Кузьмин заявил, что в Петербурге не хватает 10 тысяч рабочих. К самым востребованным специалистам чиновник отнес сварщиков, монтажников, фрезеровщиков и поваров-технологов.

