Минцифры хочет разрешить ученым и силовикам искать экстремистские материалы

Поправки к закону о поиске экстремистских материалов, позволяющие искать их в интернете сотрудникам правоохранительных органов и научным специалистам, подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сообщает Forbes 23 марта со ссылкой на проект поправок. Документ предусматривает, что доступ к подобным материалам станет возможным в рамках научных исследований, правотворческой и правоохранительной деятельности, в том числе для противодействия экстремизму и пресечения распространения запрещенного контента. Соответствующие изменения включены во второй пакет антимошеннических мер, готовящийся ко второму чтению в Государственной думе.

Собеседники Forbes считают, что существует необходимость корректировки законодательства и действующих норм КоАП, вступивших в силу с 1 сентября 2025 года. Они устанавливают штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете. На практике это привело к ситуации, при которой даже выявление и передача таких материалов правоохранительным органам формально подпадали под признаки правонарушения.

Эксперты отмечают, что запрещенный контент вынуждены искать не только силовые структуры. Например, Центры управления регионами (ЦУР), отслеживающие информационное пространство и взаимодействующие с антитеррористическими комиссиями, обязаны искать и изучать экстремистские материалы на регулярной основе. Без поправок их деятельность также может подпадать под административное правонарушение.

Инициатива о введении штрафов за поиск экстремистских материалов ранее вызвала критику со стороны вице-спикера Госдумы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова. Он заявил, что привлечение к ответственности не за распространение, а за сам факт обращения к контенту является нарушением базовых прав граждан. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также поддержала идею скорректировать закон. По ее словам, поправки должны затронуть и права журналистов, которые вынуждены сталкиваться с поиском запрещенной информации в рамках рабочего процесса.

Впервые по статье о поиске запрещенной информации (ст. 13.53 КоАП РФ) оштрафовали в декабре 2025 года. Суд в городе Каменск-Уральский Свердловской области установил, что медик Сергей Глухих искал в поисковом приложении браузера экстремистские материалы. Сторона защиты Глухих заявляла об отсутствии в материалах дела доказательств намеренного поиска запрещенной информации, что указывает на невиновность молодого человека. Суд оштрафовал молодого человека на сумму в размере 3 тысяч рублей.

