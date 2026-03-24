Суд заочно приговорил Оксимирона* к 320 часам обязательных работ

Мировой судья судебного участка №206 в Центральном районе 24 марта заочно приговорил Мирона Федорова*, известного как Оксимирон*, к 320 часам обязательных работ, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Рэпера признали виновным по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ст. 330.1 УК РФ). Также ему запретили в течение двух лет размещать информацию, администрировать сайты и каналы в интернете. Прокуратура просила назначить артисту 400 часов обязательных работ.

По данным надзорного ведомства, рэпер в 2023 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах. Однако он продолжал размещать материалы в одном из мессенджеров без специальной маркировки. Уголовное дело возбудили год назад, в феврале 2024.

Уголовное дело рассматривали без подсудимого. Музыкант сейчас находится в за границей.

Федоров* попал в реестр иностранных агентов в 2022 году. В мае 2024 года МВД объявило его в федеральный розыск. В октябре 2025 суд оштрафовал музыканта на 120 тысяч рублей из-за того, что он не предоставил отчеты о своей работы в 2024-2025 годах.

*Минюст внес Мирона Федорова (Оксимирона) в единый реестр иноагентов

Дарья Нехорошева