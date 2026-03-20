Новости 20 марта 2026, 19:51

Прокуратура запросила 400 часов обязательных работ для Оксимирона*

Петербургская прокуратура запросила 400 часов обязательных работ для рэпера Мирона Федорова*, известного как Оксимирон*, сообщили "Осторожно, новости" 20 марта. Также ведомство попросило запретить ему выкладывать материалы в интернет в течение трех лет. Исполнителя преследуют по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

Дело рассматривают в судебном участке № 206. Сам Федоров* находится за рубежом, процесс ведут без его участия. Само уголовное дело возбудили из-за публикации постов без плашки с информацией о том, что рэпер признан иностранным агентом.

Статус иноагента Федорову* присвоили в октябре 2022 года. Как уточняла ранее прокуратура, в 2023 году он дважды привлекался к административной ответственности за публикации о плашке о его статусе. Уголовное дело в отношении него возбудили в феврале 2024 года, спустя год надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение.

В начале февраля Смольнинский районный суд заочно арестовал Оксимирона*. С мая 2025 года он находится в международном розыске.

*Минюст внес Мирона Федорова (Оксимирона) в единый реестр иноагентов

Андрей Казарлыга


