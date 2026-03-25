ФАС не планирует штрафовать за рекламу в Telegram до конца 2026 года

Федеральная антимонопольная служба 25 марта заявила о том, что рекламодателей не привлекут к ответственности за размещение рекламы на площадках Telegram и YouTube до конца 2026 года. Текст пресс-релиза опубликован на сайте ведомства. При этом ФАС по-прежнему усматривает признаки нарушений при размещении рекламы на этих сервисах.

"Очевидно, что хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы. Поэтому в отношении рекламы в Telegram и Youtube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут", - говорится в сообщении ФАС.

При размещении рекламы в Telegram и YouTube ведомство планирует оценивать содержание рекламных объявлений, сроки заключения договоров и публикации рекламы, дату введения ограничений на работу площадок, а также правовые основания размещения рекламы, включая договоры и платежные поручения.

Представители антимонопольной службы ссылаются на статью 5 закона "О рекламе". Согласно этому положению распространение рекламного контента на платформах, доступ к которым ограничен по требованиям законодательства России, запрещен. ФАС подчеркивает, что реклама по-прежнему не может размещаться на ресурсах, в отношении которых введены ограничения со стороны Роскомнадзора — Instagram*, Facebook* и VPN-сервисы.

В начале марта ФАС заявила о наличии признаков несоблюдения российского законодательства при размещении рекламы в Telegram, а также предупреждала о возможной ответственности участников рынка. После в "Российской газете", издании, учрежденном правительством России, появилась информация, что антимонопольная служба приступила к выписыванию штрафов пользователям за размещение рекламы в Telegram и Youtube.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Екатерина Гусева