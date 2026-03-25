ЗакС Ленобласти прекратил полномочия осужденного депутата Федичева

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Даниил Федичев досрочно лишен полномочий, решение об этом единогласно принял региональный парламент 25 марта. В поддержку этого выступили 45 депутатов, воздержавшихся или голосовавших против не нашлось.

"Сегодня на 80-м внеочередном заседании областного парламента принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного собрания Ленобласти Даниила Федичева ("Единая Россия")", — сообщили в областном ЗакСе.

Причиной для прекращения полномочий депутата стал приговор Петроградского суда, оглашенный в ноябре 2025 года. Федичева тогда признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и оштрафовали на 1,4 млн рублей. Приговор вступил в законную силу на прошлой неделе, 16 марта.

Уголовное дело было возбуждено из-за действий Федичева на посту главы Дирекции комплексного развития территорий Ленобласти. Как установил суд, в период с марта 2020 года по август 2021 года он передал доли дочерней компании аффилированным лицам по заниженной стоимости. Убытки ДКРТ оценили в 23 млн рублей.

Ранее имя Федичева упоминалось в связи с процессом бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина, приговоренного к четырем годам строгого режима по делу о получении двух взяток. Одну из них, в размере 8,5 млн рублей, он получил от Федичева в обмен на покровительство.

