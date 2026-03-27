"Территория непростая": Партийцы вспомнили про муниципальные выборы

В Доме журналиста 26 марта прошла встреча представителей партий в рамках "Экспертного клуба Петербурга". Темой разговора стали муниципальные выборы. В сентябре 2026 года в Петербурге будут избирать не только депутатов ЗакСа и Госдумы, но муниципальных советов в Автово, Новоизмайловском и Красненькой речке. Упускать вакантные мандаты партийцы не намерены.

В сентябре 2026 в петербурге пройдут выборы в трех муниципальных образованиях. В МО "Автово" пройдут полноценные выборы, где разыграют 20 мандатов. Также дополнительные выборы пройдут в МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское". В последних двух необходимость проведения выборов связана с появлением вакантных мандатов – с 2024 года несколько человек решили сложить полномочия.

Наибольший интерес для политических партий представляют выборы в МО "Автово". На протяжении последних десяти лет муниципальный совет представлен преимущественно представителями "Справедливой России".

"Единая Россия"

В "Единой России" фиксируют большой интерес к муниципальным выборам со стороны молодежи и участников специальной военной операции. Последние, по словам заместителя руководителя исполкома регионального отделения Сергея Григорьева, объясняют свое рвение попасть в ряды "самой близкой к народу" власти из-за желания приносить пользу непосредственно там, где они проживают.

Попасть в число кандидатов от "партии большинства" можно через процедуру праймериз, как и на выборах депутатов Заксобрания и Государственной думы. Сейчас ознакомиться со списком кандидатов на предварительном голосовании по муниципальным выборам нельзя, однако, как заверил Григорьев, любой желающий может подать необходимые документы. ЕР не отказала в регистрации ни одному и претендентов, отметил Григорьев.

Напомним, для "Единой России" прошлые выборы в 2021 году оказались провальными. Всех 19 кандидатов сняли с выборов из-за проблем с организации конференции по выдвижению. Впрочем, тогда решение принимала избирательная комиссия муниципального образования. Организацией местных выборов до 2023 года занимались ИКМО. После ликвидации этого спорного института полномочия по выборам в МО передали территориальными избирательным комиссиям.

"Новые люди"

Самая молодая политическая партия "Новые люди" разделяет тезис президента Владимира Путина (да и других видных спикеров) о близости муниципальной власти к народу. Депутат Заксобрания Дмитрий Панов, который курирует избирательную кампанию, даже подготовил распечатку выступления главы государства с соответствующим высказыванием. В партии делают ставку на молодых и активных претендентах в муниципальные советы.

– У нас есть достойные кандидаты, которые своим участием, действительно, станут надежной опорой для жителей нескольких районов нашего города, – заявил Панов.

ЛДПР

Кандидаты от ЛДПР будут представлены на выборах всех уровней, в том числе и муниципальных, рассказал заместитель координатора петербургского отделения Евгений Ененков. В МО "Автово" группа кандидатов будет состоять преимущественно из молодых людей. Руководителем группы стала координатор Кировского местного отделения партии Марина Курбацкая.

КПРФ

Коммунисты намерены "серьезно" подойти к муниципальной кампании. Глава горкома КПРФ в Петербурге Роман Кононенко признал, что по итогам выборов 2024 года представительство партии в муниципальных сильно сократилось. Упускать возможность усилить свои позиции в КПРФ не хотели бы.

– Полноценная кампания у нас будет проходить в Автово. Это не довыборы, а все же полноценные выборы. Местное районное отделение с привлечением молодежи команду подготовило. Очень надеюсь, кампанию нам удастся провести серьезную, энергичную, – рассказал Кононенко.

"Зеленые"

Представлять экологическую партию "Зеленые" на собрании "Экспертного клуба" доверели депутату Заксобрания Андрею Алескерову. МО "Автово" входит в границы 16-го одномандатоного округа, который в парламенте представляет Алескеров.

– Территория непростая. Хотелось бы предостеречь молодых ребят, которые идут регистрироваться как кандидаты в муниципальные депутаты, чтобы их ожидания совпадали с реальностью. Чтобы не было катастрофического разрыва и профессионального выгорания, – рассказал Алескеров, отметив что полномочия муниципалов сильно ограничены вопросами местного значения.

Деталей готовящейся кампании он не раскрыл. Отметим, сейчас в совете состоит глава регионального отделения "Зеленых" Кристина Черемных. ЗАКС.Ру она ранее рассказывала, что намерена баллотироваться вновь.

На встрече также присутствовали спикеры от партий "Родина" и "Коммунисты России", однако планами на муниципальную кампанию не поделились. Первый рассказал о ключевых проектах партии, в частности, криптовалюте "Златник", а второй – о борьбе за голоса с КПРФ.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру