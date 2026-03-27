Медведев: Нет необходимости объявлять новою волну мобилизации

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 27 марта в беседе с журналистами РИА "Новости" заявил, что в России на данный момент нет необходимости объявлять новую волну мобилизации. По его словам, численности контрактников и добровольцев достаточно для функционирования вооруженных сил страны, а комплектование войск продолжается плановом режиме.

"Слухи всегда существуют какие-то. В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации. Тех лиц, которые заключили контракт о несении военной службы в войсках для участия в объединенной группировке войск в ходе специальной военной операции, вполне достаточно для выполнения всех боевых задач", - ответил Медведев на вопрос журналистов РИА "Новости".

По данным зампреда Совбеза, с начала 2026 года контракты на военную службу подписали более 80 тысяч человек. Он добавил, что значительная часть из них уже направлена в зону специальной военной операции. Медведев упомянул, что вооруженные силы занимаются формированием подразделений беспилотной авиации.

В прошлом году, по словам Медведева, контракт подписали более 400 тысяч человек. В январе Медведев также сообщал, что в 2025 году, помимо контрактников, к военной службе в зоне специальной военной операции присоединилось порядка 32 тысяч добровольцев.

Неделю назад член комитета Государственной думы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев выступил в эфире Национальной службы новостей и также заявил, что страна не нуждается в новой волне мобилизации, однако существует потребность в пополнении мобилизационных резервов.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября 2022 года. В конце октября 2022 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил Путину о завершении плана частичной мобилизации. По информации Шойгу, тогда удалось мобилизовать 300 тысяч граждан.

