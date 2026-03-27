Водоканал и безбилетные порубки

В конце февраля недалеко от памятника природы "Петровский пруд" начали рубить лес. Жители местных СНТ заподозрили Водоканал, который тянет здесь канализационный коллектор, и оказались правы. Предприятие так спешило, что не успело вовремя получить необходимые бумаги. Садоводы видят в этом предвестие строительства трассы М-1, которая может пройти по их участкам в сторону Горской. В ситуации разбирался ЗАКС.Ру.

Внезапные лесорубы

Не заметить вырубку никак нельзя. Во-первых, она находится на самом краю леса — прямо у дороги, которая фактически отделяет зеленую зону от расположенных здесь же садоводств. А во-вторых, слишком заметным стал результат.

Чтобы попасть на место, достаточно отойти пару десятков метров от дороги на краю одного из расположенных здесь садоводств. На некоторых стволах по дороге краснеют жирные кресты — видимо, знаки предстоящего сноса. Пройдя мимо них, попадаешь на рукотворную полянку. На то, что еще недавно здесь был лес, недвусмысленно указывают вываленные то тут, то там распиленные бревна. Далее, за сохраненными деревьями, маячит просека. Она появилась здесь год назад, в тот раз на участке работала тяжелая техника, вспоминают местные жители.

Сама просека уходит примерно по направлению к Петровскому пруду — водоему со статусом особо охраняемой природной территории. Пруд появился после того, как в 1769 году здесь из земли выкопали Гром-камень — массивную гранитную глыбу, оставшуюся со времен Ледникового периода. Валун, обтесав, использовали в качестве постамента для Медного всадника на Сенатской площади. А вот образовавшееся углубление со временем заполнилось водой и, уже в 2011 году, было признано памятником природы.

Появление просеки еще год назад стало причиной для жалоб в Смольный, однако дело так ничем и не закончилось. Местным жителям в комитете по природопользованию заявили, что природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту произошедшего. Впрочем, спустя год никакими сведениями о движении дела садоводы не обладают.

В этот раз происходящее также не осталось без внимания, рассказывают корреспонденту ЗАКС.Ру жители местных садоводств Ирина и Александр. По их рассказу, в конце февраля недалеко от места будущей вырубки они заметили забор, за которым кипела работа. Ордера на проведение земляных работ на руках у сотрудников не оказалось. При этом они будто бы заявили, что это объект федерального значения и "всё уже решено". По рассказу садоводов, в телефонном разговоре начальник объекта пообещал прислать требуемые бумаги, однако этого не произошло. Тогда обеспокоенные люди пожаловались в комитет по природопользованию, в ГАТИ и в экстренные службы.

Этим дело не кончилось. В следующий раз жалобы в те же ведомства полетели 5 марта, после неудачной попытки проверить порубочный билет у рабочих. Показать документ они не смогли, что неудивительно: на тот момент комитет по благоустройству еще его не выдал. На руках у рабочих имелось лишь разрешение на проведение аварийных работ. Порубочный билет они получили только спустя пять дней, то есть задним числом. Комблаг выдал бумагу 10 марта, когда в лесу уже образовалась заметная плешь.

После получения жалобы на место прибыли представители ГАТИ и комитета по природопользованию. Наряд полиции, по заверениям садоводов, не приехал.

— Они всё это изучили и сказали, что у подрядчика Водоканала получены разрешения на изыскательские работы, но разрешение на проектные работы отсутствует. Видимо, еще ничего нет. И они схитрили и предоставили ордер на аварийные работы, — говорит Ирина.

К моменту выхода материала на сайте ГАТИ появилась информация о выданном Водоканалу ордере на проведение проектно-изыскательских работ с вскрытием грунта более 0,4 метра. Датой начала установлено 21 марта, завершить их планируют к середине октября.

По словам местной жительницы, она также обращалась к главе МО "Лахта-Ольгино" Павлу Богданову, но тот якобы заявил, что работы ведутся на основании полученных разрешений. На место он тогда не приехал.











Ответы и умолчания Водоканала

То, что вырубка велась только по разрешению на аварийные работы, ЗАКС.Ру подтвердили в ГАТИ. Для получения бумаги достаточно заявления от инициатора работ, заявили в инспекции. Необходимости получать порубочный билет в такой ситуации тоже нет, уточнили корреспонденту в комитете по благоустройству.

Какую именно аварию потребовалось ликвидировать, в Водоканале не сообщили ЗАКС.Ру. В то же время предприятие не стало отрицать, что вырубка в лесу велась по его поручению. Снос идет в рамках подготовки к строительству тоннельного канализационного коллектора "Горская — ТКК "Конная Лахта", который будет обслуживать планируемый туристско-рекреационный кластер "Санкт-Петербург Марина".

"В настоящее время ведутся работы по обустройству площадки. Предприятие оплатило восстановительную стоимость сноса зеленых насаждений в соответствии с актами Управления садово-паркового хозяйства. После завершения строительства нарушенное благоустройство будет восстановлено, в том числе будет проведена высадка деревьев", — сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ГУП и отдельно уточнили, что трасса коллектора должна пройти за пределами ООПТ "Петровский пруд", не затронув охраняемую территорию.

Представители комитета по природопользованию сообщили ЗАКС.Ру, что выездная проверка действительно проводилась. "Никаких нарушений режима охраны памятника природы "Петровский пруд", расположенного в относительной близости от указанного места, мы не фиксировали", — добавили в пресс-службе.

ЗАКС.Ру поинтересовался позицией главы муниципалитета в связи с происходящим. Органы местного самоуправления располагали информацией об аварийных работах на участке и о том, что подрядчик якобы располагал порубочным билетом.

"По вопросу волнения жителей садоводств из-за планов строительства трассы М-1 поясняем, что в случае нарушения (или угрозы нарушения) прав и законных интересов граждан, проживающих на территории Лахта-Ольгино, органы местного самоуправления поддержат жителей муниципального образования в пределах имеющихся полномочий", — отдельно заверил Богданов редакцию.

Обещание прозвучало не просто так. Планы строительства автомагистрали имеют к истории непосредственное отношение.

Садоводы в ожидании М-1

Переживания местных жителей из-за вырубки вполне объяснимы: для них работы Водоканала выступают первой ласточкой предстоящих проблем. Параллельно коллектору в Горскую в будущем начнется строительство трассы М-1, которая станет дублером Приморского шоссе между "Лахта Центром" и курортом на побережье.

Сам курорт входит в число мегапроектов Петербурга наряду с ВСМ, небоскребами "Газпрома", кронштадтским "Островом фортов" и другими. Он также является частью федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". По планам Смольного, вокруг пересечения КАД и Приморского шоссе должен будет вырасти круглогодичный туристический кластер, способный принимать до 1,3 млн гостей ежегодно. Как ожидается, это будет самая большая марина в Европе, на территории которой построят яхт-клуб, школу яхтенного спорта, гостиницы и общественные пространства.

Дорогу собираются тянуть прямиком по местным садоводствам. Часть собственников отселят, а остальных оставят жить буквально на обочине. Из пяти садоводств прокладка трассы коснется трех, продолжают местные жители. Речь идет об СНТ "Капелла", "Северное-2" и СНТ имени Я. Свердлова. В двух из них прописаны люди, в том числе пенсионеры и многодетные семьи.

— У некоторых собственников родственники находятся на СВО. Мы не понимаем такого упорства с прокладкой трассы М-1 через садоводства. Как мы будем жить в 20 метрах от дороги? Как выращивать помидорчики, огурчики, свеклу, морковку? И каким воздухом мы и наши дети будем дышать рядом с дорогой? Это всё. Это бери белую простынь и в крематорий, — возмущается Ирина.

По ее словам, в одном только СНТ имени Свердлова планируют изъять 36 из 113 участков, еще три находятся под угрозой в СНТ "Капелла".

Схема строительства М-1 на территории нынешних садоводств (Градостроительный портал Санкт-Петербурга)

Выселяемым садоводам полагаются денежные компенсации за их участки. Однако здесь есть хитрость: после начала строительства цена земли неминуемо упадет. Беглый поиск по ЦИАН показывает, что сейчас в СНТ "Свердлова" участки могут продавать и за 2 млн рублей, и за 10 млн. В первом случае покупателям предлагают голый участок с электричеством, во втором — чуть более семи соток с жилым домом и баней. Газа нет ни тут, ни там.

Судя по публичной карте Росреестра, на территории местных СНТ есть участки с кадастровой стоимостью и по 900 тысяч рублей, и по 4 млн рублей. Любой собственник знает, что реальная стоимость при обычной продаже зачастую бывает заметно выше кадастровой. Но в случае принудительного выкупа, наподобие того, что сейчас грозит обитателям 3-й Конной Лахты, разрыв между кадастровой и итоговой ценой может критически сократиться.

В ожидании возможного удешевления земли садоводы самостоятельно наняли оценщика. В 2024 году ООО "Городской центр оценки" подсчитало, что владельцам суммарно полагается 417,9 млн рублей. Если поделить всю сумму на количество отчуждаемых участков, то на каждого выходит примерно по 10 млн рублей. Но это усредненное значение. В реальности размер компенсации для каждого конкретного собственника будет сугубо индивидуальным.

Александр в разговоре с ЗАКС.Ру предложил посмотреть на проблему с еще одной стороны. По его мнению, планируемая дорога не решит вопрос транспортной доступности, поскольку автомобильный поток все равно упрется в бутылочные горлышки на выезде и въезде.

— Эта дорога ничего не дает. Она всё равно выходит в Горскую. Будет пробка там. Идет туда, пробка будет на въезд. Узкое горлышко — это река Бобылка, никуда ты не денешься от нее. И узкое горлышко — это Сестрорецк. Всё, никуда они не поедут. Тут же все и встанут, — говорит он.

Общественные слушания и попытки изменить проект

Формально проект планировки и межевания новой дороги и канализационного коллектора еще должен преодолеть стадию общественных слушаний. Об их проведении комитет по градостроительству и архитектуре объявил на прошлой неделе. Принимать предложения от граждан начали в минувшую среду, 18 марта.

Между тем, трассировка М-1 уже вписана в действующий Генплан Петербурга, принятый в 2023 году. Построить ее рассчитывают до 2040 года. Ожидается, что она пройдет от проектируемой трассы М-49, которая станет продолжением Суздальского шоссе, до Владимирского проспекта в Сестрорецке.

Идея строительства дублера Приморского шоссе была прописана еще в Генплане Ленинграда, принятом в 1987 году. Новая трасса должна была стать продолжением Богатырского проспекта до Кольцевой автомобильной дороги, при этом ее трассировка отличалась от нынешней.

Планам протянуть магистраль через садоводство местные сопротивлялись годами, предлагая альтернативные проекты. Один из них предусматривал перенос трассы гораздо севернее, чтобы она вышла кратчайшим маршрутом к Левашовскому шоссе и двинулась параллельно ему до Сестрорецка. Другой вариант допускал, что М-1 пойдет южнее, минуя бетонный завод на Коннолахтинском проспекте и выходя к Авиационной улице. Как говорят садоводы, в 2020 году комиссия по Генплану приняла к рассмотрению второй проект, однако затем началась пандемия коронавируса, и о нем забыли. В итоге Генплан приняли с существующей трассировкой дороги.

Но и после этого садоводы не опускали руки. В распоряжении ЗАКС.Ру есть ответы Смольного от января 2025 года на запросы петербуржцев о возможности изменения проекта для того, чтобы сохранить в целости садоводства. В частности, аппарат вице-губернатора Николая Линченко сообщает адресату, что не видит необходимости внесения изменений в Генплан.

"Реализация объекта предусмотрена Генеральным планом в соответствии с трассировкой продолжения Богатырского проспекта с 1987 года. <...> Использование земельных участков садоводств с 1987 года осуществляется в условиях действующих градостроительных ограничений, предусматривающих планируемое размещение продолжения Богатырского проспекта и впоследствии Магистрали М-1", — говорится в документе.

Общественные слушания по проекту планировки трассы и коллектора были объявлены 10 марта, прием предложений завершается 27 марта, в день выхода материала. К моменту публикации на сайте КГА были доступны 36 обращений, из которых 28 поступили от жителей садоводств. Все они в той или иной мере выражают несогласие с проектом и требуют либо вовсе его отменить, либо изменить существующие условия.

"Я являюсь собственником жилого дома и земельного участка в СНТ им. Я. М. Свердлова, который подлежит изъятию и сносу в связи с реализацией ППТ. Дом является моим единственным жильем, иного недвижимого имущества не имею. Проектом не предложено равноценное возмещение с учетом рыночной стоимости, а также не учтены затраты на переезд и приобретение другого жилья", — написал один из авторов возражений.

Недовольны и те, кому снос не грозит. Они говорят, например, что строительство трассы ухудшит качество окружающей среды и повлечет за собой снижение рыночной стоимости их земли. Еще один собственник заявил, что по проекту он останется без единственной подъездной дороги к участку и, таким образом, лишится доступа к нему.

Процедура общественных слушаний завершится 8 апреля. Жители надеются, что будут услышаны властями Петербурга.

