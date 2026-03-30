Новости 30 марта 2026, 12:24

Детский омбудсмен Митянина в среду выступит перед депутатами Заксобрания

На очередном заседании Законодательного собрания 1 апреля с докладом выступит уполномоченный по правам ребенка в Петербурга Анна Митянина. Она расскажет парламентариям о своей работе в 2025 году. Планами работы на среду поделился спикер Заксобрания Александр Бельский в своих соцсетях. Обычно во время отчетов омбудсменов депутатам позволяют задать докладчику по одному вопросу от каждой фракции. 

Выступая перед депутатами с отчетом за 2024 год, Митянина рассказывала о зависимости детей от гаджетов, а также проводила тест среди депутатов на признаки "цифрового аутизма".

Митянина занимает пост детского омбудсмена с февраля 2020 года. До этого она являлась вице-губернатором Петербурга. Курировала вопросы здравоохранения, социальной политики, а также труда и занятости. 

На предыдущем заседании Заксобрания с ежегодным докладом выступила уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова.

 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


