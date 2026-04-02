Депутат Заксобрания Ленобласти Апостолевский проверил пляжи в Сосновом Бору

После появления в сети фото загрязненной воды в Финском заливе лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области Иван Апостолевский лично проверил состояние пляжей в Сосновом Бору, передает 2 апреля 47news. Депутат обнаружил на пляже черную грязь, однако предположил, что она не является нефтепродуктом.

"Жижа видна и на камнях. Соглашусь, что на нефтепродукты не похоже. Возможно, это какой-то осадок, который осел на воду, а волнами его прибило к берегу", - отметил Апостолевский.

Ранее в соцсети попадали фотографии загрязненной воды. Некоторые пользователи подозревали, что нефть попала в Финский залив из терминалов в Усть-Луге. Именно рядом с этим поселком сбивали беспилотники. Утром 2 апреля комитет государственного экологического надзора Ленобласти провел рейд недалеко от деревни. Глава ведомства Рамила Агаева сообщила, что разлива нефти в Финский залив из терминалов в Усть-Луге не произошло.

В течение предыдущих недель Ленобласть подвергалась атакам БПЛА. Несколько раз беспилотники сбивали в районе Усть-Луги, Кингисеппском и Выборгском районах. В последний раз возгорание в порту Усть-Луги произошло в ночь с 28 по 29 марта. Тогда над регионом сбили 36 БПЛА.

