Депутат Павлов призвал Минцифры не ограничивать интернет из-за борьбы с VPN

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов 3 апреля обратился к Минцифры с просьбой пересмотреть решение о введении дополнительной платы за потребление зарубежного интернет-трафика свыше 15 гигабайтов. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев провел совещание с представителями отечественных мобильных операторов, на котором призвал компании ввести новые ограничения для абонентов, в том числе для борьбы с VPN-сервисами.

"Речь идет об инициативе брать дополнительную плату за интернет-трафик свыше 15 гигабайтов. Это приведет к тому, что полноценный интернет станет платной и дорогой привилегией. При этом решение никак не запретит использование ВПН, а сделает нормальный интернет доступным только для тех, кто может за него доплатить. <...> Призываю Минцифры пересмотреть свое решение", - говорится в сообщении Павлова.

По мнению депутата, стратегия министерства может привести не к эффективной борьбе с VPN-сервисами, а к созданию "цифрового неравенства", стагнации российского образования и отъезду молодых специалистов из страны. Павлов считает, что решение Минцифры по регулированию интернета не повлияет на обеспеченных людей, готовых платить за иностранные платформы, технологии и VPN-сервисы, а приведет к ограничению интернета для пользователей с меньшими доходами. Так, в стране может вырасти процент уехавших молодых ученых, специалистов и студентов, использующих зарубежные цифровые инструменты в научных и образовательных целях, считает Павлов.

Депутат отдельно отметил, что сейчас цифровая среда в России многофункциональна и находится на высоком уровне. В пример он привел банковские приложения, систему быстрых платежей, электронные подписи и Госуслуги. По словам Павлова, российские технологии во многом опережают зарубежные цифровые платформы и сервисы.

"Мы не можем позволить разрушать то, что строили всей страной. Мы обязаны продолжать развивать цифровое будущее страны, где доступ к технологиям сокращает разрыв между регионами и столицами и каждый человек в России получит возможность добиться успеха, независимо от стартовых условий", - написал Павлов в своих социальных сетях.

После совещания главы Минцифры с представителями отечественных мобильных операторов в СМИ появилась информация, что решение о введении дополнительной платы за потребление международного интернет-трафика исходит непосредственно от президента Владимира Путина, однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о таком поручении главы государства.

Кроме того, в конце марта министр провел совещание с владельцами и руководителями крупнейших российских компаний. Он призвал отечественные площадки ограничить доступ пользователям с включенным VPN к середине апреля.

