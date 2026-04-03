Глава петербургских "Зеленых": Не думаю, что кому-то нужно "раскачивать лодку"

"Зеленые" намерены изучить данные со станций оценки качества воздуха в Петербурге, рассказала ЗАКС.Ру руководитель городского отделения партии Кристина Черемных 3 апреля. Она добавила, что эти данные доступны для горожан в обобщенном виде, при этом ознакомиться с данными за конкретный день затруднительно. Ранее вице-губернатор Алексей Корабельников заявил, что сообщения о загрязнения воздуха с зарубежных ресурсов могут использоваться для дестабилизации обстановки в городе.

– Я не думаю, что кому-то нужно "раскачивать лодку". Понятно, что люди беспокоятся за качество воздуха и любые данные о том, что какие-то показатели отходят от нормы, вызывают беспокойство. Я сама как мать за это переживаю, поэтому лучше лишний раз перепроверить и удостовериться, что все хорошо. <...> Мы отправили со своей стороны запросы, когда у нас жалобы начали поступать от петербуржцев, с просьбой предоставить все эти данные со станций за эти дни, чтобы посмотреть, что они показывают, – рассказала Черемных.

В конце марта петербуржцы обратили внимание на темную дымку в небе над городом. МЧС предупреждало о неблагоприятных метеорологических условиях и безветрии, из-за которого в воздухе могли скапливаться выбросы от производств и транспорта. Вице-губернатор Корабельников, выступая в эфире городского телеканала 2 апреля, заявил, что подобная ситуация – в порядке вещей и подобные явления фиксируются ежегодно. При этом он отдельно отметил, что сообщения о загрязнении воздуха, основанные на данных зарубежных платформ, могут использоваться в качестве "инструмента гибридной войны".

