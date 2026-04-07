Крупник пообещал провести в мае заседание по проблемам школьных психологов

Лидер фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Павел Крупник выступил с идеей провести пилотный проект по доукомплектованию штатными психологами нескольких петербургских школ. Предложение прозвучало 7 апреля на круглом столе в пресс-центре "АиФ Санкт-Петербург", посвященном детской жестокости, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Для обсуждения инициативы депутат намерен провести в мае заседание с участием экспертов и представителей Смольного.

Крупник напомнил, что фракции Заксобрания обладают правом корректировки городского бюджета. Со своей стороны он выразил готовность подготовить поправки для укомплектования нескольких школ нужным количеством психологов и обеспечения их необходимыми условиями труда.

— Я готов инициировать [внесение поправки в бюджет], нам нужно сделать хотя бы какой-то смелый эксперимент: две-три-пять-шесть школ [в Петербурге], по одной школе на район, неважно. Но мы готовы выделить деньги, необходимые для того, чтобы полностью закрыть обеспеченность. Отдельный кабинет, отдельное оборудование, психологическая какая-то разгрузка, — рассказал парламентарий.

Депутат предложил участникам встречи собраться в "единый кулак" для подготовки изменений в законодательство о школьных психологах. Для этого он хочет организовать расширенное заседание в Мариинском дворце с привлечением специалистов и представителей исполнительной власти. По его мнению, изменения в закон поддержат и спикер ЗакСа Александр Бельский, и представители других фракций парламента.

— Всё упирается на мой взгляд, в деньги и в желание. Деньги в бюджете на это можно найти. Это не глобальные деньги, это не миллиарды миллиардов. Но эти деньги мы должны просто найти и сделать какой-то пилотный проект, — заявил Крупник и предложил собравшимся подумать над созданием методики эксперимента.

Провести заседание Крупник собирается уже в следующем месяце. В беседе с ЗАКС.Ру он уточнил, что хочет сделать это после майских праздников, поскольку в конце весны будет "нерабочая обстановка" и все его коллеги "пойдут выборами заниматься". Сама встреча должна стать первой ступенью на пути изменений в сфере работы школьных психологов.

— Увеличим штат психологов до пяти, до шести — неважно, [организуем] кабинеты и посмотрим, сколько за год будет случаев того или иного буллинга. И как разобрались. Что будет с этими детьми, которые подверглись буллингу, и что с этими детьми стало, которые сделали буллинг? Вот это мы потом всё это берём в рабочий какой-то материа, и понимаем, есть эффективность, нет эффективности. Что делать дальше? Если это положительный эффект, то тогда это должна быть система на весь город, — поделился ожиданиями депутат.

На круглом столе также выступила зампред комитета по образованию Елена Замышляева, которая поделилась данными о нехватке психологов в системе образования Петербурга. Она сообщила, что сейчас в школах города трудятся 1 150 педагогов-психологов и 657 социальных педагогов, что меньше нормативных значений. По ее оценке, образовательные учреждения нуждаются еще как минимум в 600 специалистах. При этом уровень зарплат у школьных психологов ниже, чем у учителей-предметников. Как отметила Замышляева, специалисты могут претендовать на заработок от 41 тысячи до 60 тысяч рублей, причем в последнем случае речь идет о сотрудниках со стажем.

Вопросы работы школьных психологов волнуют Крупника уже давно. В 2025 году он дважды обращался к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести обязательную ставку психолога в школах. В последний раз это произошло в декабре, спустя несколько дней после инцидента с нападением девятиклассника на учительницу в петербургской школе № 191. Ученик тогда нанес педагогу несколько ударов ножом, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, суд отправил школьника под арест.

