Особняк Невзорова* в Лисьем Носу перешел в собственность государства

Дом и участок журналиста Александра Невзорова* в Лисьем Носу стали собственностью государства, передает 8 апреля "КП-Петербург" со ссылкой на данные Росимущества. Сам публицист находится за границей.

"Недвижимость стала государственной в марте 2026 года по решению суда. Из-за запрета на приватизацию его дальнейшее использование определят в государственных интересах," - сообщили в Росимуществе.

Также в издании добавили, что в особняке могут открыть музей, но официального подтверждения этой информации нет. На территории, ранее принадлежавшей журналисту, находятся четырехэтажный дом, конюшня и площадка для конного спорта.

Невзоров* покинул Россию в марте 2022 года сразу после начала специальной военной операции. Месяц спустя он получил статус иностранного агента. В феврале 2023 года суд в Москве заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы по делу о фейках в отношении российской армии. В марте 2025 года Невзорова* и его жену Лидию* внесли в список террористов и экстремистов.

Напомним, в июле 2025 года суд арестовал петербуржца на 10 суток из-за комментария в соцсетях Невзорова*. Молодого человека обвинили в пропаганде нацистской символики.

*Александр и Лидия Невзоровы признаны участниками экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в РФ; Росфинмониторинг внес объединение Александра и Лидии Невзоровых в список экстремистов и террористов; Минюст внес Александра Невзорова в реестр иноагентов

