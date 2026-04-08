Тихонова призвала платить пенсию на два дня раньше

Глава петербургского отделения "Справедливой России" Надежда Тихонова обратилась в Фонд пенсионного и социального страхования по Петербургу и Ленобласти с предложением выплачивать пенсии не 17-го числа, как это происходит сейчас, а 15-го. Об этом политик рассказала 8 апреля в своих соцсетях.

Инициативу Тихонова выдвинула после обращения гражданина в отделение партии. Дело в том, что за коммунальные услуги нужно платить 15-го числа, а пенсия приходит на два дня позже, что создает неудобства.

"Для многих пожилых людей, льготников это означает лишние трудности и постоянный риск просрочки. Когда важные обязательные платежи не совпадают по срокам с поступлением пенсии, страдает и семейный бюджет, и спокойствие человека. <...> Так будет справедливо!" - написала Тихонова.

Тихонова возглавит региональный список СР на выборах в Заксобрание в сентябре 2026 года. Кроме того, в декабре 2025 года она сообщала корреспонденту ЗАКС.Ру о намерениях баллотироваться в Госдуму.

Дарья Нехорошева / Фото: "Справедливая Россия"