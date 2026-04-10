Прокуратура предупредила Склярова о недопустимости экстремизма

Сотрудники прокуратуры Василеостровского района предостерегли бывшего лидера петербургского отделения "Гражданской инициативы" Андрея Склярова о недопустимости экстремистской деятельности, рассказал активист в социальных сетях. В комментарии ЗАКС.Ру он заявил, что визит ему нанесли в 07:55.

"Утро добрым не бывает. Сегодня принимал гостей в лице представителей прокуратуры Василеостровского района, которые вручили мне предостережение о недопустимости экстремизма", — написал Скляров.

Активист связал произошедшее с попыткой провести митинг в День космонавтики, посвященный связи научно-технического прогресса и принципов свободного обмена информацией. Заявку на проведение мероприятия он подал в конце марта, а уже 3 апреля сообщил, что Смольный его не согласовал.

Как уточнил Скляров ЗАКС.Ру, это был "дежурный визит" с предостережением, которое он подписал и получил копию на руки. Активист добавил к этому, что ранее ему звонили из МВД с приглашением зайти в отделение полиции, но он в ответ попросил прислать официальное письмо.

В феврале Дзержинский районный суд оштрафовал Склярова на 20 тысяч рублей за пикет в поддержку члена петербургского отделения "Общества.Будущее" Саввы Федосеева, арестованного за публикацию фотографии Алексея Навального*. Публичная акция состоялась в сентябре 2025 года перед зданием ИВС на Захарьевской улице.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

