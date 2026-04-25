Новости 25 апреля 2026, 13:19

Бельский и Беглов посадили иву и черемуху в Купчинском сквере

фото ЗакС политика Бельский и Беглов посадили иву и черемуху в Купчинском сквере

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский 25 апреля приняли участие в акции "Добрый субботник" и привели в порядок Купчинский сквер во Фрунзенском районе, сообщила пресс-служба Смольного. Глава города и председатель городского парламента выпустили мальков карасей в Купчинский пруд. Бельский посадил иву, а Беглов — дерево черемухи. "Добрый субботник" состоялся в рамках общегородского Дня благоустройства.

"Выпустим рыб, посадим деревья, весь наш город приведем в порядок. Нас объединяет любовь к нашему городу — Ленинграду, Санкт-Петербургу. Хорошего настроения", — приводит слова Беглова телеканал "Санкт-Петербург"

Вместе с главой города и спикером ЗакСа наводить чистоту вышли вице-губернатор Евгений Разумишкин, глава администрации Фрунзенского района Константин Серов, глава МО "Георгиевский" Виталий Жолдасов, а также сенатор, член президиума Генерального совета "Единой России" Андрей Кутепов. Судя по видеозаписи, опубликованной городским телеканалом, чиновники, муниципалы и депутаты приняли активное участие в уборке Купчинского сквера и пообщались с петербуржцами во время субботника.

"Это добрая традиция, которая идет уже много-много лет. Я помню ещё себя на субботнике в школе. Думаю, что и сейчас все школьники точно так же привыкают, и поэтому каждую весну мы выходим и прибираем наш замечательный город, чтобы он становился краше и уютнее", — цитирует Бельского петербургский телеканал. 

В сквере состоялось награждение победителей конкурса детского рисунка "Мой город цветущий", приуроченного к субботнику. Во время мероприятия также прошли мастер-классы, экологические лекции, спортивные занятия и интерактивная программа с музыкальными выступлениями, посвященная Году единства народов России.

Коллеги Беглова из правительства города также вышли сегодня на общегородской субботник. Владимир Омельницкий навел чистоту в сквере у спортивного комплекса "Юбилейный" в Пушкинском районе города. Николай Линченко и Игорь Потапенко привели в порядок Таврический сад. Облагораживать город также вышли депутаты Заксобрания: Вера Сергеева, Александр Ходосок, Владимир Носов, Дмитрий Павлов и другие.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный


