ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 3 июня 2026, 10:48

Депутат Анисимов стал заместителем главы фракции "Яблоко" в ЗакСе

фото ЗакС политика Депутат Анисимов стал заместителем главы фракции "Яблоко" в ЗакСе

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский объявил на заседании 3 июня, что новый депутат Дмитрий Анисимов стал заместителем руководителя фракции "Яблоко", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Анисимов стал депутатом в конце мая. Он получил мандат сложившего полномочия Александра Шишлова

С начала созыва лидером "яблочников" в Заксобрании был Шишлов. В конце апреля он решил сложить депутатские полномочия, чтобы уступить место однопартийцу, который участвовал бы в сентябрьских выборах. Сам Шишлов не может баллотироваться из-за штрафа по административному делу о демонстрации запрещенной символики. Санкция по этой статье предусматривает запрет на участие в выборах в течение года.

Сейчас фракцию в петербургском парламенте возглавляет Ольга Штанникова. Она тоже не сможет принять участие в сентябрьских выборах из-за штрафа за пост с упоминанием оппозиционера Алексея Навального*. 

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список экстремистов и террористов

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Анисимов Дмитрий Игоревич 
Бельский Александр Николаевич 
Шишлов Александр Владимирович 
Штанникова Ольга Олеговна 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама