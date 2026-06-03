Депутат Анисимов стал заместителем главы фракции "Яблоко" в ЗакСе

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский объявил на заседании 3 июня, что новый депутат Дмитрий Анисимов стал заместителем руководителя фракции "Яблоко", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Анисимов стал депутатом в конце мая. Он получил мандат сложившего полномочия Александра Шишлова.

С начала созыва лидером "яблочников" в Заксобрании был Шишлов. В конце апреля он решил сложить депутатские полномочия, чтобы уступить место однопартийцу, который участвовал бы в сентябрьских выборах. Сам Шишлов не может баллотироваться из-за штрафа по административному делу о демонстрации запрещенной символики. Санкция по этой статье предусматривает запрет на участие в выборах в течение года.

Сейчас фракцию в петербургском парламенте возглавляет Ольга Штанникова. Она тоже не сможет принять участие в сентябрьских выборах из-за штрафа за пост с упоминанием оппозиционера Алексея Навального*.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список экстремистов и террористов

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру