ЗакС одобрил порядок упрощенного отказа КГИОП на повторные письма о новых ОКН

В Законодательном собрании Петербурга 3 июня в первом чтении поддержали законопроект о новом порядке рассмотрения повторных обращений от градозащитников о включении объектов в перечень объектов культурного наследия. Смольный хочет разрешить КГИОП отказывать при поступлении повторных обращений от градозащитного сообщества. Общественникам с помощью этой нормы неоднократно удавалось приостановить демонтаж ценных, по их мнению, объектов.

Правительство Петербурга предлагает не рассматривать обращения, поданные в отношении объектов, по которым уже выносилось отрицательное решение. Исключение предлагают сделать для писем, в которых содержатся какие-либо новые данные, которые можно официально подтвердить. Какие именно документы будут учитываться – определит Смольный через подзаконные акты.

Законопроект устранит возможность для градозащитников останавливать работы максимум на 90 дней на период рассмотрения заявки. Накануне глава КГИОП Алексей Михайлов во время заседания парламентской комиссии рассказывал, что "Метрострой Северной Столицы" таким образом потерял 38 млн рублей из-за простоя при сносе вестибюля станции метро "Фрунзенская".

Законопроект вызвал недовольство у части петербургских градозащитников. Незадолго до заседания инициативная группа разослала парламентариям призыв не поддерживать законопроект. С критикой документа выступили депутаты фракции "Яблоко". Также внести свои поправки пообещал депутат Михаил Амосов. Коммунист Александр Рассудов, наоборот, назвал проект полезным. По его словам, девелоперы наслышаны о практике, как он выразился, "политиков от градозащиты" тормозить работы на исторических объектах.

Ранее ЗАКС.Ру подробно рассказывал о законопроекте Смольного и мнении общественников о нем.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру