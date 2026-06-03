Депутат ЗакСа Панов возглавил группу по взаимодействию с блогерами

В Законодательном собрании Петербурга создали рабочую группу по вопросам взаимодействия с авторами цифрового контента, блогерами, предпринимательским и экспертным сообществом, рассказал депутат городского парламента Дмитрий Панов. Решение о создании рабочей группы приняла комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству по итогам встречи с блогерами в Мариинском дворце, которая прошла 28 мая.

С помощью рабочей группы депутаты хотят привлечь в Петербург инвестиции из России и зарубежных стран. Возглавит ее Панов. Заместителем руководителя назначена психолог и основательница университета "Симург" Вания Маркович. В состав рабочей группы войдут сотрудники профильных комитетов Смольного, представители медиаиндустрии и предприниматели.

"Убежден, деятельность новой рабочей группы станет важным подспорьем для дисциплинированного и взаимовыгодного взаимодействия участников и масштабного продвижения отечественной продукции и брендов, в том числе петербургских производителей, в российские регионы и дружественные страны", - отметил Панов в соцсетях.

Летом 2025 года Панов выступил с инициативой пригласить в Петербург блогеров-миллионников из Китая. Идею депутата поддержал спикер Заксобрания Александр Бельский.

В Смольном также планируют сотрудничать с блогерами. В апреле комитет по развитию туризма выложил заявку на определение подрядчика, который проведет информационный тур для блогеров и журналистов из стран Ближнего Востока.

Дарья Нехорошева / Фото: Дмитрий Панов