Эрнст посоветовал "Ленфильму" отказаться от недвижимости в центре Петербурга

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, выступая на Петербургском международном экономическом форуме 4 июня, заявил, что петербургской киностудии "Ленфильм" стоит отказаться от объектов недвижимости в центре города и переключиться на развитие площадок вблизи Финского залива. Содержать здания студии в исторической части крупного города, по мнению медиаменеджера, "ерунда". Рядом с Эрнстом в этот момент находился вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

– Имея возможность Финского залива, имея возможность других локаций, которых нет в Москве, не стоит держаться за старые здания "Ленфильма". Мне кажется, долгая история, особенно последних 30 лет, которыми сложно похвастаться, мне кажется, от "Ленфильма" надо оставить одно здание, в котором сделать музей "Ленфильма", а собственно саму студию, павильоны, все другие технологические возможности надо переместить в район, близкий к Финскому заливу, – заявил Эрнст.

Также он посоветовал "Ленфильму" в ближайшее время активно инвестировать в искусственный интеллект, а также "не держаться" за здания студии в центре Петербурга.

– Никаких больших студий в центре столиц не существует. Это неэффективно, слишком дорого и вообще ерунда. Мне кажется, городу пора в этом плане догонять Москву, – добавил Эрнст.

После Эрнста слово взяла директор "Ленфильма" Надежда Андрющенко, которая согласилась с директором Первого канала. По ее словам, в утвержденной стратегии развития студии в том числе упоминается смена локации. Еще она добавила, что город собирается развивать другие направления деятельности, кроме кинопроизводства.

Акции "Ленифильма" в феврале 2026 года полностью перешли в собственность Петербурга. Смольный добивался передачи актива несколько лет. Город собирается "возрождать" студию совместно с Министерством культуры. Соответствующее соглашение губернатор Александр Беглов и министр культуры Ольга Любимова подписали на ПМЭФ в 2025 году.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру