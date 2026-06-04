Максим Соколов: На АвтоВАЗе работают 1,6 тысячи роботов

Российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ достиг полного технического суверенитета, заявил 4 июня генеральный директор компании Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, уровень автоматизации АвтоВАЗа после ухода зарубежного акционера, альянса "Рено — Ниссан — Мицубиси", вырос по сравнению с 2022 годом в сфере робототехники, развитии продуктовой линейки и локализации моделей машин.

— Уровень автоматизации АвтоВАЗа, наверное, самый высокий в своей области. Сейчас уже более 1,6 тысячи роботов работают вместе с людьми. В некоторых цехах их больше, чем сотрудников. В процентном отношении планка сварки одного из бестселлеров, Lada Granta, достигает 86%, — сказал Соколов.

По словам главы компании, уровень автоматизации предприятия превышает задачи национального проекта по роботизации практически в два раза. При поставленной цели в 230 роботов на 10 тысяч работников в цехах АвтоВАЗа функционируют порядка 400 роботов.

На Петербургском международном экономическом форуме АвтоВАЗ представил экспозицию, посвященную 60-летию предприятия. На уличной площадке компании выставили первый серийный автомобиль завода ВАЗ-2101, обновленную LADA Niva Legend и новый флагманский кроссовер LADA Azimut, серийное производство которого планируется начать в третьем квартале 2025 года. Кроме того, на центральном стенде Петербурга представлена модель Lada Iskra.

О том, что еще можно увидеть на стенде Северной столицы и других локациях ПМЭФ, — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру