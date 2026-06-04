Смольный подписал соглашение о строительстве зоопарка в Юнтолово

На полях Петербургского международного экономического форума 4 июня вице-губернатор Николай Линченко и генеральный директор ООО "Сотэкс" Илья Коршунов подписали соглашение о строительстве нового зоопарка в Приморском районе. На церемонии подписания документа присутствовал губернатор Александр Беглов.

"Ленинградский зоопарк — один из старейших в России, но его территория в историческом центре Петербурга ограничена. Поэтому в обновленную Стратегию социально-экономического развития до 2035 года мы включили строительство новой площадки", - отметил глава города.

Предполагается, что территория зоопарка будет ограничена Камышовой улицей, Шуваловским проспектом и ЗСД. Она займет более 85 гектаров. В зоопарке создадут лучшие, чем в Ленинградском зоопарке, условия для содержания крупных животных. Также новый зоопарк будет выполнять функции центра научной работы и экологического образования. В Смольном уточнили, что горожане смогут добраться до зоопарка на метро. Открытие станции "Богатырская" Невско-Василеостровской линии метро запланировано на 2029 год.

ООО "Сотэкс" основана в 2010 году. Она входит в группу компаний "Балтрос". Организация специализируется на торговле строительными материалами, проектировании и строительстве жилых и промышленных комплексов. "Сотэкс" также занимается подготовкой к строительству Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

Спикер Заксобрания Александр Бельский говорил о возможном открытии зоопарка в Юнтолово в 2024 году. Весной 2025 году комиссия по землепользованию и застройке Петербурга одобрила передачу более 90 гектаров земли в Юнтолово для строительства зоопарка.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный