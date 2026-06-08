Мемориал героям Ленинградской битвы откроют в Петербурге в 2028 году

В Петербурге в 2028 году появится мемориал героям Ленинградской битвы, заявил вице-губернатор Борис Пиотровский на интервью с ТАСС во время Петербургского международного экономического форума. Предполагаемым местом строительства чиновник назвал исторический район Большое Пулково. Проект мемориала утвержден президентом Владимиром Путиным, заявил Пиотровский.

"9 августа, День окончания Ленинградской битвы, утвержден президентом как День воинской славы России. На Пулковских высотах готовится к реализации строительство большого мемориала. Проект утвержден президентом," - отметил вице-губернатор (цитата по ТАСС).

Мемориал установят на возвышенности высотой почти в 10 метров. Его будет хорошо видно пассажирам самолетов при взлете и посадке, доложили в информагентстве.

Закладной камень будущего монумента, посвященного Ленинградской битве, установили рядом с Пулково еще летом 2024 года. В августе 2025 года в Смольном сообщили, что строительство монумента стартует весной 2026 года.

Ленинградская битва продолжалась с 10 июня 1941 года по 9 августа 1944 года. Это самое длительное сражение Великой Отечественной войны. Результатом битвы стал погром немецких войск под Ленинградом и Великим Новгородом и полное снятие блокады. Именно на Пулковских высотах, где планируют установить монумент, части 42-й армии Ленинградского фронта держали оборону на протяжении двух с половиной лет.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру