ЗакС поддержал инициативу о проверке возраста через "Макс"

Депутаты Законодательного собрания 9 июня приняли за основу проект закона, предусматривающий проверку возраста молодых петербуржцев с помощью национального мессенджера "Макс" или платформу "Госуслуги". Сейчас для подтверждения совершеннолетия необходимо предоставить паспорт. Инициатива предполагает проверку возраста через QR-код из приложения у молодежи в местах, где есть ограничения на посещение детьми без сопровождения взрослыми или полный запрет на вход для лиц младше 18 лет. Документ в ЗакС внес губернатор Александр Беглов.

— Предлагается установить на уровне закона Петербурга возможность подтверждать личность и возраст несовершеннолетнего с помощью мессенджера "Макс" и портала "Госуслуги". Мобильные телефоны с этими услугами есть почти у всех несовершеннолетних, поэтому сложностей с применением закона на практике мы не видим. Более молодому поколению будет даже удобнее, — сказал представитель губернатора в городском парламенте Константин Сухенко.

Вице-спикер, лидер фракции ЛДПР Павел Иткин рассказал Сухенко о случаях предоставления поддельных аккаунтов при покупке подростками алкогольной и табачной продукции. По его словам, партия проводила анализ данной ситуации. Он поинтересовался у представителя губернатора в городском парламенте, как правительство Петербурга намерено исключить возможность фальсификации данных о возрасте молодых людей. Сухенко на вопрос Иткина ответил коротко, заявив, что работу в данном направлении проведут.

Накануне комиссия по вопросам законности и правопорядка ЗакСа поддержала инициативу о проверке возраста молодежи Петербурга через мессенджер "Макс". На федеральном уровне закон приняли в конце 2025 года. Он начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру