Замглавы Выборгского района Осипова и Пусенкова удостоились благодарностей ЗакСа

Законодательное собрание на заседании 9 июня приняло в целом постановления об объявлении благодарностей заместителям главы Выборгского района Анастасии Пусенковой и Елене Осиповой. За последние три недели это уже второй случай вынесения благодарностей сотрудникам администрации этого района.

Благодарности в адрес Осиповой и Пусенковой были подготовлены с одинаковой формулировкой "За выдающиеся личные заслуги в социально-экономическом развитии Выборгского района Санкт-Петербурга, многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность".

Осипова курирует в районной администрации деятельность жилищного отдела и отделов благоустройства и районного хозяйства, а также Жилищного агентства Выборгского района. Ранее она возглавляла отделы районного хозяйства и благоустройства, в 2024 году получила повышение и перешла на должность замглавы района.

Пусенкова с октября 2007 года работала в отделе экономического развития администрации Выборгского района. В августе 2017 года она стала начальником отдела, а в должности заместителя главы работает с сентября 2022 года. В ее сфере ответственности находятся отделы информатизации и связи, экономического развития и социальной защиты.

В мае благодарности ЗакСа удостоились замглавы Выборгского района Наталия Никишина и Павел Рыбчак. Как и в этот раз, решение было принято по представлению главы района Виктора Полунина. Напомним, Никишина ранее стала участницей праймериз "Единой России" для выборов в ЗакС. По итогам голосования она стала победительницей в одномандатном избирательном округе №5.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру