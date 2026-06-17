"Ъ": Тихонова пойдет в Госдуму по 212-му округу и по партийному списку

Лидер петербургского отделения "Справедливой России" Надежда Тихонова намерена баллотироваться в Государственную думу на предстоящих в сентябре выборах, сообщил 17 июня "Коммерсантъ Северо-Запад". Политик планирует идти по 212-му избирательному округу, а также по списку.

Ранее Тихонова рассказывала ЗАКС.Ру, что собирается возглавить список "Справедливой России" на выборах в Законодательное собрание города. Помимо этого, она говорила о планах выдвинуться в федеральный парламент, но не уточняла, по какому округу.

Тихонова уже баллотировалась в Госдуму по 212-му округу на предыдущих выборах, которые состоялись в 2021 году. В тот раз она уступила победу кандидату от "Единой России" Александру Тетердинко. С этим она не согласилась и попыталась добиться в суде признания результатов недействительными, но безуспешно. К слову, Тетердинко также намерен участвовать в предстоящих выборах по тому же 212-му округу, где уже победил на партийном голосовании ЕР.

На предстоящих выборах СР намерена выставить кандидатов по всем одномандатным округам в Петербурге, как в Госдуму, так и в ЗакС. Окончательное утверждение претендентов состоится на партийном съезде 4 июля, уточняет "Ъ".

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму. Они состоятся в Единый день голосования 20 сентября. Из 450 депутатов половину будут выбирать по одномандатным округам, а другую половину — по единому федеральному округу.

Петербургский ЗакС также назначил на 20 сентября проведение выборов в городской парламент. За это единогласно проголосовали участники пленарного заседания 17 июня.

Андрей Казарлыга / Фото: "Справедливая Россия"