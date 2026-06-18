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Новости 18 июня 2026, 9:58

Избирательные комиссии будут ежедневно принимать документы от кандидатов

фото ЗакС политика Избирательные комиссии будут ежедневно принимать документы от кандидатов

Петербургская избирательная комиссия утвердила 18 июня ежедневный режим работы избиркомов на период приема документов от кандидатов и партий на предстоящие выборы в Законодательное собрание. Члены ГИК приняли решение единогласно.

Как отметила на заседании секретарь ГИК Екатерина Астафьева, обычно избирательные комиссии работают пять дней в неделю. Однако же на период приема документов их график изменится.

— В период представления кандидатами и избирательными объединениями документов, необходимых для выдвижения и регистрации, комиссия будет работать ежедневно. По выходным рабочий день будет сокращен до шести часов, — сообщила она.

В последний день приема документов избиркомы будут работать до 18:00.

Председатель Горизбиркома Максим Мейксин заявил, что режим работы избиркомов "максимально" расширен для удобства кандидатов на выборы.

Выборы в Заксобрание назначены на 20 сентября, решение об этом накануне приняли петербургские депутаты. Горожанам предстоит избрать 50 парламентариев, из которых одну половину будут выбирать по одномандатным округам, а другую — по спискам партий.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


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