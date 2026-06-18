Избирательные комиссии будут ежедневно принимать документы от кандидатов

Петербургская избирательная комиссия утвердила 18 июня ежедневный режим работы избиркомов на период приема документов от кандидатов и партий на предстоящие выборы в Законодательное собрание. Члены ГИК приняли решение единогласно.

Как отметила на заседании секретарь ГИК Екатерина Астафьева, обычно избирательные комиссии работают пять дней в неделю. Однако же на период приема документов их график изменится.

— В период представления кандидатами и избирательными объединениями документов, необходимых для выдвижения и регистрации, комиссия будет работать ежедневно. По выходным рабочий день будет сокращен до шести часов, — сообщила она.

В последний день приема документов избиркомы будут работать до 18:00.

Председатель Горизбиркома Максим Мейксин заявил, что режим работы избиркомов "максимально" расширен для удобства кандидатов на выборы.

Выборы в Заксобрание назначены на 20 сентября, решение об этом накануне приняли петербургские депутаты. Горожанам предстоит избрать 50 парламентариев, из которых одну половину будут выбирать по одномандатным округам, а другую — по спискам партий.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру