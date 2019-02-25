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13:31

Дмитриева просит КРТИ ответить ей по ситуации с "Метростроем"

Депутат ЗакСа Оксана Дмитриева обратилась к главе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергею Харлашкину с просьбой дать объяснения по поводу способности ОАО «Метрострой» завершить строительство новых объектов метрополитена.

В обращении Дмитриева попросила предоставить ей детальный расчет и обоснование возможности «Метростроя» заниматься строительством метро «при условии ритмичного финансирования». То есть, при наличии достаточного количества техники, штатной численности и организационно-методическом обеспечении. 

В том числе Дмитриеву интересуют данные в годовом объеме работ и по отдельным линиям метрополитена: Красносельско-Калининской, Лахтинско-Правобережной, Невско-Василеостровской, Кольцевой и Фрунзенско-Приморской.

21 января Смольный объявил о расторжении контрактов с «Метростроем» - единственной компанией, занимающейся строительством метрополитена Петербурга. Позже стало известно, что «Метрострой» все же достроит новые станции Красносельско-Колининской линии и Фрунзенского радиуса.

 



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