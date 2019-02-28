Субподрядчики "Метростроя" простаивают из-за недостатка денежных средств

Компания "Метрострой" планирует до 5 марта заключить дополнительное соглашение со Смольным, касающееся переноса сроков строительства петербургской подземки, а также выплат аванса по трем контрактам, передает ТАСС.

Документ будет подписан после выпуска постановления городского правительства на достройку станций Фрунзенского радиуса, Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линий метро.

Заместитель генерального директора "Метростроя" Алексей Старков поделился, что субподрядные и дочерние организации компании простаивают из-за нехватки средств на продолжение работ, в связи с чем сотрудникам выплачивают лишь две трети оклада. Предприятие должно погасить долги по зарплатам перед своими сотрудниками за декабрь и январь 2018 года до 1 марта 2019 года.

Напомним, изначально ожидалось, что три новых станции Фрунзенского радиуса ("Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары") откроются в конце 2018 года, но сроки не единожды отодвигались. "Метрострой" и Смольный винили в этом друг друга, что и послужило поводом для расторжения деловых отношений, которое произошло 21 января. Позднее обоим сторонам конфликта всё же удалось прийти к консенсусу и "Метрострою" была дана возможность достроить новые станции Красносельско-Колининской линии и Фрунзенского радиуса.

В конце января рабочие сообщили об увольнениях в подведомственных "Метрострою" структурах. Сотрудники предприятия не единожды устраивали акции и объявляли голодовку, требуя вернуть им невыплаченные деньги.

Недавно завершились судебные тяжбы компании и Федеральной налоговой службы.