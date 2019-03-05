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Новости

12:25

Беглов: Уверен, с новыми снегопадами справимся

На фоне резко изменившихся погодных условий, обратно принесших в Петербург обильные снегопады, врио градоначальника Александр Беглов выразил уверенность, что за прошедшие три месяца зимы в Смольном многому научились, поэтому нынешнее буйство стихии чиновникам не страшно.

Беглов поручил "коммунальному" вице-губернатору Николаю Бондаренко оперативно решать дорожные проблемы, вызванные снегопадом.

"За январь-февраль мы многому научились, сконцентрировали силы. Схемы отработаны. Знаем, что делать в первую очередь. Уверен, мы с этой ситуацией справимся", - заявил временный градоначальник.

Напомним, на прошедших выходных Петербург вновь погряз под снежным покровом за считанные часы, что незамедлительно привело к транспортному коллапсу - причем, не только на дорогах, но и в воздухе: самолеты вынужденно кружили над Пулково, не имея возможности сесть из-за почти нулевой видимости. Таким образом, фактически в город вернулась зима и вместе с ней проблемы, которые создавали неудобства петербуржцам с начала года. Снежное время года стало причиной множества трагедий - таких, как гибель людей от льда, скопившегося на кровле. Вчера, например, на голову сотруднице Госстройнадзора свалилась сорвавшаяся с крыши сосулька.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:14    
Да, это специфический юмор Смольного.
У них принято так шутить меж собою.

16:40    
ШУТКА - ГЛЯНЕМ В ОКНО

16:12    
13-56
Присоединяюсь к Вашему мнению, коллега. Рад приветствовать последователя Френеля и Ломброзо. Их учение подтверждается наглядно. Как и физиогномика.

15:14    
Беглов от снега в печали, Вишневский - ликует и снова с ледорубом на провокацию выходит...

13:56    
Систематическое воровство и неизбежно связанное с ним вранье в итоге приводит к психическому расстройству под названием клептомания.
Это - совсем не безобидное занятие!
Итогом становится необратимое разрушение личности, что мы и наблюдаем, когда нам систематически показывают по телевизору личностей с явными признаками деструктивных процессов в психике, вплоть до нарушения связности мыслей и речи, алогичности поступков, периодических припадков агрессии, неконтролируемому использованию сниженной лексики, неспособности к созидательной деятельности. Признаки сформировавшейся дефективности накладывают свой отпечаток и на лицах этих запущенных пациентов.

13:15    
Интересно, постоянная злоба на всё, словесный понос - - это медицинский диагноз или просто меркантильный склад характера ? Где бы ни гадить - лишь бы платили.

13:10    
А ведь он, действительно, юморист. Он станет украшением Юмор-ФМ, когда начнет там выступать.
"Мы многому научились за январь-февраль" - вы за тридцать лет ничему не научились, - только врать и воровать!

13:00    
Сама природа высказывает своё отношение к врио.

12:30    
Такое впечатление, что снег будет идти до губернаторских выборов, даже летом...

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