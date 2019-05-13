"Тогда территория заиграет": Батанов не исключил, что в устье Смоленки все же может появиться отель

Участки в устье реки Смоленки, внесенные в ЗНОП, все еще могут достаться инвестору, однако при условии, что на их территории все же появится, помимо отеля, и долгожданный парк, поделился с "Фонтанкой" вице-губернатор Эдуард Батанов. Речь, в частности, идет о месте, где изначально планировалось возвести театр песни им. Аллы Пугачевой.

Данная идея, уточнил чиновник, обеим сторонам дискуссии "показалась интересной.

"Тогда у нас территория заиграет. На месте двух пятен может все же появиться отель с сопутствующим благоустройством. Инвестор сделает визуализацию, будем обсуждать с общественностью, с депутатами", - сообщил Батанов.

В случае, если инициатива будет одобрена, потребуется исключать территорию из ЗНОП: окончательное решение об этом будут принимать депутаты ЗакСа.

6 мая Борис Вишневский и Алексей Ковалев, не удовлетворившись встречей с Батановым, отстаивавшим, по мнению, позцию инвестора, решили обратиться в городскую прокуратуру.

Напомним, 18 марта врио губернатора Александр Беглов подписал законопроект, согласно которому парк на Смоленке вошел в перечень зеленых насаждений общего пользования. Случилось это вскоре после того, как активисты упрекнули Беглова в затягивании процедуры накануне суда по иску градозащитников к застройщикам.

В апреле стало известно о том, что управление ФАС по Петербургу возбудило дело в отношении городского правительства из-за предоставления земельных участков в устье реки Смоленки под застройку.

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