Несмотря на ухудшение здоровья, депутат Резник пришел на заседание ЗакСа

Петербургский парламентарий Максим Резник, переживший не так давно сердечный приступ ввиду развернувшейся против него кампании в СМИ, пришел на пленарное заседание Заксобрания.

Сегодня, 15 мая, напомним, в городском парламенте выступает с ежегодным докладом о работе правительства Северной столицы врио губернатора Александр Беглов. В связи с этим в ЗакСе ужесточили критерии аккредитации журналистов.

Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, перед Мариинским дворцом оцепили территорию и пригнали автозак ОМОН.

Добавим, ужесточившиеся нападки на депутата появились сразу после того, как он вступил в публичный конфликт с Бегловым. В январе 2018 года врио градоначальника приписал Резнику слова о сдаче Ленинграда фашистам, в ответ на это депутат подал в суд, который, однако, на его сторону не встал. В поддержку Резника высказываются петербургские политики, лидер петербургской "Справедливой России" Марина Шишкина пообещала поднять вопрос на пленуме Союза журналистов Петербурга и Ленобласти.

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