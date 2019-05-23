Тихонова: Не знаю, почему именно моя фамилия прозвучала в опросе ВЦИОМ

Депутат Законодательного собрания Петербурга Надежда Тихонова 23 мая прокомментировала ЗАКС.Ру слухи о ее выдвижении в губернаторы региона.

По словам парламентария, она по-прежнему остается одним из претендентов на выдвижение в губернаторы от партии «Справедливая Россия». Однако окончательно вопрос в партии еще не решен, отметила Тихонова.

- У нас достаточно большая линейка участников. Не знаю, почему именно моя фамилия прозвучала в опросе ВЦИОМ. С такой же вероятностью там мог оказаться и Олег Нилов, и Марина Шишкина. Решение у нас принимает центральный президиум, - заявила Тихонова.

Она предполагает, что кандидат от эсеров будет определен в течение ближайшей недели.

ВЦИОМ включил Тихонову, как вероятного кандидата в губернаторы Петербурга, в свой последний опрос общественного мнения. В качестве других вероятных кандидатов были представлены врио губернатора Петербурга Александр Беглов, режиссер и кандидат от КПРФ Владимир Бортко, руководитель петербургского отделения ЛДПР Олег Капитанов и бывший лидер петербургского «Яблока», член незарегистрированного «Движения демократического обновления» Михаил Амосов. Позже Znak.com, сославшись на закрытые источник, сообщил, что именно эти люди будут бороться за пост главы города.

При этом о готовности участвовать в выборах из этого списка пока заявили только Бортко и Амосов.

Напомним, ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал претендентов на выдвижение от партии в губернаторы Петербурга. Помимо Тихоновой, это депутат Заксобрания Алексей Ковалев, депутаты Госдумы Олег Нилов и Елена Драпеко, а также руководитель петербургского отделения эсеров Марина Шишкина. Также Миронов допустил, что при определенных условиях партия может снять своего кандидата в пользу лидера губернаторской гонки.

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