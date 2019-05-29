Макаров предложил ЗакСу назначить выборы губернатора Петербурга на 8 сентября

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров внес на рассмотрение парламента проект постановления, в котором выборы губернатора предложено назначить на 8 сентября, сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Проект постановления «О назначении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга» был предложен на Совете фракций ЗакСа. Было решено рассмотреть проект на заседании парламента 31 мая.

По закону решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 до дня голосования. Ради назначения выборов заседание ЗакСа было перенесено с 29 мая на 31-е: как раз останется ровно 100 дней до выборов, если их назначат на 8 сентября.

Выборы губернатора Петербурга пройдут параллельно с муниципальными. 25 мая о намерении участвовать заявил врио губернатора Алекcандр Беглов. О своих губернаторских амбициях также заявляли депутаты ЗакСа Борис Вишневский, Михаил Амосов, Оксана Дмитриева, лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански, член «Коммунистов России» Михаил Машковцев, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко.

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