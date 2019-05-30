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14:16

Эсеров-мундепов обязали отдавать подписи только за кандидата в губернаторы Петербурга от своей партии

фото ЗакС политика Эсеров-мундепов обязали отдавать подписи только за кандидата в губернаторы Петербурга от своей партии

Бюро петербургского отделения партии «Справедливая Россия» на состоявшемся 29 мая заседании приняло решение не делиться с представителями других политических сил подписями депутатов местных советов для прохождения «муниципального фильтра», сообщил ЗАКС.Ру лидер фракции эсеров в Законодательном собрании города Алексей Ковалев.

- Мы много раз предлагали разным политическим силам вступить с нами в контакт. Мы принимаем участие в общих мероприятиях, но альянса с другими политическими силами у нас нет.  В этих условиях мы считаем, что это неправильно, когда наши депутаты отдают подписи направо и налево, - заявил Ковалев.

Он отметил, что ситуация может поменяться, если у партии появится официальная договоренность с какой-либо политической силой.

- Мы, конечно, не можем приковать каждого нашего депутата к батарее и проследить за ними, но, если кто-то отдаст подпись за другого кандидата, это будет нарушением внутрипартийной дисциплины. Будем с ними разбираться, - отметил Ковалев.

У петербургской «Справедливой России» 30 муниципальных депутатов в местных советах 16 муниципальных образований. Для прохождения «фильтра» и регистрации кандидата в губернаторы подписей всех этих депутатов недостаточно. По словам Ковалева, решение о появлении в бюллетени кандидата от эсеров будет приниматься в администрации президента.

- Если будет решение Кремля, то нам по приказу дадут эти подписи, - отметил лидер фракции справедливороссов.

Напомним, выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября. «Справедливая Россия» пока не назвала своего кандидата.

Ранее лидер партии Сергей Миронов озвучил претендентов на выдвижение. В «шорт-лист» попали Ковалев, депутат ЗакСа Надежда Тихонова, депутаты Госдумы Елена Драпеко и Олел Нилов, а также руководитель регионального отделения эсеров Марина Шишкина. Позже ВЦИОМ включил в свой соцопрос Тихонову, как одного из вероятных кандидатов в губернаторы. Сама депутат призналась, что была удивлена присутствию своей фамилии в этом опросе.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:39    
Вишневскому итак ничего не светит. Выборы губера - не уровень городской шантропы и гопников.

15:57    
Правильно! Вишневскому ни одного голоса от муниципалов!

Страница 1-ая (всего: 1)
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