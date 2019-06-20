"Прямая линия" с Владимиром Путиным завершена

Завершилась «прямая линия» с президентом Владимиром Путиным, на этот раз она длилась 4 часа 7 минут. Ведущие упомянули, что длительность линии – 4 часа 17 минут, но не учли, что президент опоздал на начало программы на 10 минут.

За эти четыре часа Путин успел признать, что реальные доходы россиян падали в последние годы, рассказал о программе по переработке мусора в России, призвать стремиться к тому, чтобы рабочие зарабатывали на уровне чиновников. Также Путин выступил против смягчения ст. 228 УК РФ (хранение наркотиков) после резонансного дела журналиста Ивана Голунова, пообещал поручить Генпрокуратуре следить за исполнением закона об оскорблении власти в интернете, уклончиво упомянул о перспективах закона о фейковых новостях, объяснил множество сюжетов на телевидении о вооружении фразой «хочешь мира - готовься к войне». На этот раз не было задано ни одного вопроса о Петербурге.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным прошла в 17-й раз. Рекорд по длительности в 2019 году побить не удалось: самая длинная «прямая линия» состоялась в 2010 году, Путин отвечал на вопросы в течение 4 часов 25 минут.