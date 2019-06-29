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29 июня, 20:06

Беглов сдал в Горизбирком подиписи муниципалов и горожан

фото ЗакС политика Беглов сдал в Горизбирком подиписи муниципалов и горожан

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов, претендующий на пост постоянного градоначальника, 29 июня отнес в Горизбирком подписи муниципальных депутатов и петербуржцев.

Для прохождения "муниципального" фильтра Беглов предоставил избирательной комиссии 162 подписи мундепов из 108 округов, сообщает пресс-служба ГИК. В поддержку действующего губернатора также подписались 80331 петербуржец. Сбор подписей горожан за кандидата Беглова, в частности, велся на станциях метро, что запрещено правилами (п. 9.29) самого же метрополитена, если верить развешанным в вагонах памяткам и сайту организации. Кроме того, сообщалось о том, что в учебных заведениях отдать свою подпись предлагали студентам. Штаб Алексея Навального в Петербурге публиковал видео, записанное в актовом зале администрации Выборгского района. На видео женщины за длинным столом оформляют некие документы, названные «подписными листами губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, 8 сентября», внося туда паспортные данные граждан. Сам Беглов утверждал, что не имеет к этому отношению, назвав произошедшее «либо какой-то провокацией, либо злым умыслом, либо какой-то глупостью». Позже чиновник заявил, что не будет передавать в Горизбирком подписи из Выборгского района.

Кандидат Беглов 29 июня также предложил своих кандидатов в Совет Федерации. Ими стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин и директор лицея №239 Максим Пратусевич.

Регистрация кандидатов в губернаторы Петербурга закончится 1 июля. На данный момент о своем желании участвовать в выборах заявили 28 человек. Из них подписи муниципальных депутатов в Горизбирком уже предоставили Владимир Бортко, Михаил Амосов и Надежда Тихонова. Представитель ЛДПР Олег Капитанов тоже сдал часть подписей мундепов, но их пока недостаточно для прохождения муниципального фильтра. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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29 июня, 21:14    
Остальные 5 миллионов ему не подписали. Да и эти липовые.

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