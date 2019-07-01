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13:38

Кандидат от «Коммунистов России» поддержит Бортко на выборах губернатора Петербурга

фото ЗакС политика Кандидат от «Коммунистов России» поддержит Бортко на выборах губернатора Петербурга

Бывший губернатор Камчатской области Михаил Машковцев, ранее выдвигавшийся «Коммунистами России» на выборы главы Петербурга, сообщил ЗАКС.Ру, что готов поддержать кандидата от КПРФ, режиссера Владимира Бортко.

Сам Машковцев не смог преодолеть муниципальный барьер, собрав только 37 подписей депутатов местных советов. Представитель «Коммунистов России» заявил, что власть оказала давление на людей, готовых за него подписаться.

Машковцев рассказал, что накануне встретился с Бортко и пообещал ему свою поддержку, несмотря на противоречия между двумя компартиями.

- Против общего врага надо объединяться. Цитирую Ленина: «Ради благой цели можно объединиться хоть с чертом». А это даже не черт, это близкая по взглядам партия. Мы по одну сторону баррикад и надо идти вместе, - отметил экс-глава Камчатской области.

О готовности участвовать в выборах губернатора Петербурга 72-летний Машковцев заявил одним из первых, в ноябре 2018 года. При этом врио губернатора Александру Беглову он намеревался предложить пост своего заместителя, наряду с Георгием Полтавченко, которого хотел вернуть в правительство.

В июне «Коммунисты России» сообщили, что на их муниципальных депутатов власти оказывают давление. Двое из восьми действующих мундепов, по словам лидера петербургского отделения партии Сергея Малинковича, были вынуждены отдать свои подписи за других кандидатов. Коммунисты пообещали их наказать.

Депутат Госдумы, кинорежиссер Владимир Бортко сдал необходимое число подписей муниципальных депутатов 28 июня. Помимо него эту процедуру прошли действующий губернатор Беглов, который, несмотря на свое членство в «Единой России», идет на выборы самовыдвиженцем, представитель «Справедливой России» Надежда Тихонова и беспартийный депутат ЗакСа Михаил Амосов, который баллотировался от партии «Гражданская платформа». Выдвинутый ЛДПР экс-депутат ЗакСа, глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов принес в Горизбирком недостающее число подписей мундепов. Всего о намерении участвовать в выборах заявили 28 человек.   


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17:25    
Все согласные с путинским пенсионным беспределом едорасьим, голосуйте за Беглова! Скоро всем вам партия ЕР, в которой состоит Беглов! Вообще пенсии отменят! А, вы голосуйте за лживых и кризисных антинародных помещиков. Которые вас стригут и будут стричь, как баранов!

14:21    
Машковцев-молодец, но для победы Бортко его поддержки крайне недостаточно!

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