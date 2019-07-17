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17:30

Горизбирком пока не рассматривает вопрос о довыборах в ЗакС

фото ЗакС политика Горизбирком пока не рассматривает вопрос о довыборах в ЗакС

Санкт-Петербургская избирательная комиссия пока не планирует назначать дату дополнительных выборов в Законодательное собрание города по 21-му округу, который ранее представлял Павел Зеленков. Об этом ЗАКС.Ру сообщил член ГИК Дмитрий Краснянский. 

Как пояснил представитель Горизбиркома, в сентябре довыборы в ЗакС уже точно не могут состояться. Избирательная комиссия должна назначить дату выборов за 100 - 80 дней до дня голосования. Как пояснил Краснянский, выборы должны быть проведены в течение года после появления оснований. Павел Зеленков скончался в ночь на 11 июня, официально о прекращении его полномочий как депутата городского парламента было объявлено 19 июня. Соответственно, довыборы пройдут не позднее 19 июня 2020 года, а Горизбирком должен будет принять решение о дне голосования до середины марта 2020 года. 

После того, как стало известно о смерти Зеленкова, Дмитрий Краснянский говорил, что довыборы могли бы пройти в единый день голосования 8 сентября, если ЗакС успеет объявить о прекращении полномочий покойного до 19 июня включительно. Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров заявлял, что, скорее всего, довыборы пройдут в "третье или четвертое воскресенье сентября". Однако пока Горизбирком не рассматривал вопрос о назначении даты голосования.

- Когда это произойдет, я не знаю. Не думали об этом. Пока не до этого. Завтра в повестке дня такого вопроса точно нет, -  сообщил Краснянский.

Павел Зеленков умер на 51-м году жизни. Он был членом бюджетно-финансового комитета и комиссии по устройству государственной власти, автором 15 законодательных инициатив. Пока решать проблемы избирателей в Московском районе вместо него собирается депутат Госдумы Виталий Милонов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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