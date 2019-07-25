СПЧ проведет встречу с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Глава комиссии Совета при президенте по правам человека по избирательным правам Илья Шаблинский встретится с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму 25 июля передает РИА «Новости».

По словам Шаблинского, встреча должна начаться в 13:00 в помещении Московской Хельсинской группы. «Там мало места, но как-нибудь», - резюмировал член СПЧ.

Встреча не будет отменена или задержана из-за вызовов кандидатов на допрос в полицию, добавил Шаблинский. Он не знает точно, кто из кандидатов придет. «Мы все этим обеспокоены. Но встреча отменена не будет», - пояснил он.

Накануне СК возбудил уголовное дело о воспрепятствовании работе избиркома. Поводом стала акция 14 июля, когда после 20:00 полиция начала жестко вытеснять участников акции с территории у Мосгоризбиркома и задерживать их, в том числе применяя физическую силу. Некоторым активистам понадобилась помощь медиков. Шаблинский возбуждение дела назвал полной чушью.

Вечером того же дня полиция пришла с обысками к кандидатам в Мосгордуму, в частности, Дмитрию Гудкову и Ивану Жданову. Хотели провести обыски также у Александра Соловьева и Николая Баландина, но их не оказалось дома. Ряду кандидатов позвонили около полуночи, вызвав на допрос в Следственный комитет в связи с уголовным делом о воспрепятствовании работе избиркомов.

Утром 24 июля на выходе из дома был задержан оппозиционер Алексей Навальный. Его обвинили в призывах к участию в несогласованной акции 27 июля. Политик был арестован на 30 суток.