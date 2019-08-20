Кандидаты в губернаторы встретились на дебатах

В Петербурге начались третьи предвыборные дебаты среди кандидатов в губернаторы города. Во вторник, 20 августа, на дебатах выступают депутаты Закса Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), депутат Госдумы Владимир Бортко (КПРФ), временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов (самовыдвиженец).

На этот раз кандидаты в рамках темы "Современный мегаполис" обсудят градостроительную политику города, развитие транспортной инфраструктуры, сохранение памятников культуры и другое.

Всего планируется провести 7 туров. Впервые кандидаты в губернаторы встретились 13 августа. Вторые дебаты, на которые не пришел Беглов, состоялись 17 августа.

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