Дебаты: третья серия

Предвыборные дебаты прошли в Петербурге в третий раз. Кандидаты на место губернатора говорили о проблемах города и между делом высказывались о митингах, спорили о застройке парков и вспоминали истории из жизни про крыс и банду из Колпино.

Кандидаты в губернаторы Надежда Тихонова (“Справедливая Россия”), Михаил Амосов (“Гражданская платформа”), Александр Беглов (самовыдвиженец) и Владимир Бортко (КПРФ) собрались вместе в очередной раз на предвыборных дебатах. Участники по очереди говорили о проблемах Петербурга и о том, какие решения этих проблем они видят.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов выступал первым. Он высказывался о незаконных свалках, которые убрал Смольный. Беглов упомянул о работе над бюджетом 2020 года и попросил жителей города присылать свои предложения, уверяя, что решать вопросы теперь будут не партии, а горожане.

- Времена когда рулили партии прошли. Теперь будут работать и заниматься делом петербуржцы, - заявил Беглов.

Эсерка Надежда Тихонова говорила о главном тезисе своей предвыборной кампании - разбить монополию “Единой России”, которая “защищает монополистов, застройщиков и крупный бизнес”. Про городские проблемы Тихонова высказалась общими фразами: “Необходимо развивать общественный транспорт, необходима грамотная вдумчивая градостроительная политика, необходимо заботится об экологической обстановке”. Цитируя свою предвыборную программу, кандидатка вновь заговорила о реформе комитетов и аппаратов вице-губернаторов, а говоря о защите городской экологии, Тихонова позвала слушателей на митинг в защиту парка Малиновка, который пройдет 21 августа.

Коммунист Владимир Бортко зачастую уходил от темы дебатов и вспоминал свои истории из жизни в Петербурге: о веселой жизни в квартире на Фурштатской, о знакомых лицах крыс на Купчинской улице и о том, как собака спасла его от банды из Колпино.

Делясь воспоминаниями, Бортко рассказал о главных проблемах для жителей некоторых районов Петербурга - это разрушенные фасады исторических домов, отсутствие благоустроенных набережных и нехватка детских садов и школ в новых кварталах. Депутат честно признался, что пока не знает, как заставить застройщиков вместе с огромными кварталами строить социальные учреждения.

- Дома они строят замечательно. А рядом… Ни садиков. А как их [застройщиков] заставлять, я не знаю, пока еще не очень силен в законодательстве, но нужно что-то делать, - сетовал депутат Государственной думы двух созывов.

Владимир Бортко во время дебатов обратился к Беглову, назвав его “губернатором, который рассказывает, как все хорошо”. По мнению коммуниста, в Петербурге нужно изменить всю систему действующей власти. Например, “избрать главного муниципала”.

- У него не будет власти реальной, экономической. Но он будет не давать жить спокойно главе района, - заявил Бортко, предположив, что районные и муниципальные власти будут ответственнее подходить к своей работе.

Михаил Амосов половину своего первого выступления посвятил своему представлению. Он рассказывал избирателям о 20-летнем стаже работы в парламенте и о работе в СПбГУ. Закончив резюме, Амосов все-таки решил перейти к главной теме: власть не слышит местных жителей. Как и коммунист Бортко, Амосов жаловался на проблемы с фасадами. Кандидат заявил, что городские власти не считаются с мнением петербуржцев во время ремонта детских площадок или застройки скверов, которые зачастую в спальных районах остаются единственным местом для прогулок. Амосов привел в пример Муринский парк, который петербуржцы просят не застраивать.

Беглов, словно заранее зная темы оппонентов, тут же отвечал на всю критику про благоустройство, фасады и парки.

- То, что касается парка на Смоленке, мы решили этот вопрос. То, что касается парка Интернационалистов, решили этот вопрос. То, что касается Муринского парка, готовим сейчас новую концепцию развития, - сообщил врио.

Говоря о Малиновке, Беглов призвал не выходить на митинг в защиту парка, на который ранее позвала Надежда Тихонова.

Тихонова в ответ объяснила врио губернатора Беглову, почему люди выходят на митинги.

- Люди выходят на митинги, не потому что им делать нечего. Они выходят, потому что 8 лет они бьются за этот парк Малиновка, и власть их не слышит, - заявила кандидатка и вновь переключилась на тему того, что нужно разбить “монополию партии власти”.

Про скверы вновь продолжил Амосов, который сказал, что парк Интернационалистов и парк на Смоленке отстояли благодаря позиции Законодательного собрания и “при сопротивлении представителей губернатора”.

На заявление Амосова Александр Беглов коротко ответил, что Смольный нашел деньги и решил проблемы с парками.

В завершении каждый кандидат на губернаторское кресло под разными предлогами позвал петербуржцев на выборы. Амосов говорил, что выборы в Петербурге настоящие и идти на них нужно, потому что в руках петербуржцев находится власть. Тихонова заявила, что для нее главное - это качество жизни горожан. Бортко сказал, что не подведет тех, кто проголосует за него на выборах.

Лишь Беглов ничего не сказал о предстоящих выборах в сентябре. В заключительном слове врио призвал горожан не ходить на митинг в защиту парка, а всех кандидатов в губернаторы - объединиться.

- Мы с вами, действительно, вместе в таком составе можем сделать много. Каждый должен заниматься своим делом: кто что умеет, кто что знает, - заключил Беглов.

Елена Владыкина

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