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13:44

ЦИК направит в Петербург рабочую группу для проверки создания "дачных" участков на выборах

фото ЗакС политика ЦИК направит в Петербург рабочую группу для проверки создания "дачных" участков на выборах

Центризбирком в ближайшее время направит рабочую группу для проверки целесообразности создания избирательных участков в Ленинградской и Псковской областях на выборах губернатора Петербурга, передает ТАСС со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

По словам Памфиловой, на «дачные» участки в ЦИК пожаловались три кандидата в губернаторы: Владимира Бортко, Михаила Амосова и Надежды Тихоновой. Рабочую группу возглавит член ЦИК, под его руководством будут проверены и изучены все основания создания этих участков. Кто станет руководителем этой группы, пока неясно.

Памфилова призвала главу Горизбиркома Виктора Миненко пригласить трех кандидатов в губернаторы и уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова, чтобы рассмотреть все аспекты создания таких участков.

«Если вы уверены в своей позиции, защитите и объясните, что все наши сомнения и негативное отношение [к участкам] не имеют под собой основания», - сказала Пафилова.

Глава ЦИК напомнила, что избирком «с учетом своей аналитики и своего прогноза» резко негативно относится к формированию участков за пределами Петербурга. При этом решение вопроса, подчеркнула она, находится в компетенции Горизбиркома.

Выборы губернатора Петербурга планируется провести на 62 «садовых» избирательных участках в Ленинградской области и 15 участках в Псковской области. Это решение объясняют дачным сезоном и маломобильностью пожилых избирателей.

Многие раскритиковали это решение, в том числе все кандидаты в губернаторы, кроме врио губернатора Александра Беглова. Глава ЦИК Элла Памфилова рекомендовала отказаться от участков в других регионах, однако Миненко дал понять, что ГИК этого делать не намерен. 13 августа стало известно, что эти участки не собираются оборудовать средствами видеонаблюдения – в целях экономии денег.

ЗАКС.Ру посетил 11 предполагаемых избирательных участков в Псковской области. Оказалось, что некоторые найти не так просто, объявлений о грядущих петербургских выборах нет, а встретившиеся по пути дачники из Петербурга о создании участков слышат впервые.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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