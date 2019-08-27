Амосов: “Я охочусь за местом губернатора Петербурга”

Кандидат в губернаторы Петербурга от “Гражданской платформы” Михаил Амосов во время предвыборных дебатов 27 августа рассказал, как идет избирательная кампания в городе. Амосов показал номер петербургской газеты и заявил, что журналисты написали “много вранья и полуправды”. Участник губернаторских выборов сообщил, что неверно указано его место работы: кандидат работает не в Политехническом университете, а в СПбГУ.

- Говорят, что я хочу быть ректором Политеха. Я охочусь не за креслом ректора политехнического университета. Я охочусь за местом губернатора Петербурга, - сообщил Амосов.

Желающий стать главой Петербурга сказал, что рад подобных публикациям.

- Если клевещут, то значит боятся, - заключил Амосов.

В Петербурге проходят пятые дебаты кандидатов в губернаторы. Впервые Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Владимир Бортко (КПРФ), Александр Беглов (самовыдвиженец) и Михаил Амосов ("Гражданская платформа") встретились на теледебатах 13 августа. Вторые дебаты состоялись 17 августа без участия Беглова. В третий раз кандидаты в губернаторы встретились 20 августа. В четвертый раз дебаты прошли 23 августа.

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