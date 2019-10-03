МО «Морской»: Две крепости

Муниципальный округ «Морской» во время выборов отличился величиной избирательных фондов и появлением «зеленых человечков». Сейчас в совете депутатов пять представителей власти и пять оппозиционных активистов. Они не могут договориться о том, кто возглавит муниципалитет, а кто займет место его заместителя. Из-за невозможности прийти к единому мнению под вопросом оказалось и принятие бюджета МО на следующий год.

Активисты и «зеленые человечки»

В муниципальный совет МО «Морской» в 2019 году баллотировались две основные команды: депутаты прошлого созыва и активисты движения «Защитим остров Васильевский». Муниципальных депутатов пятого созыва поддерживала группа «Я люблю Васильевский». Среди них избиравшиеся в шестой созыв кандидаты от «Единой России» Валентина Кузнецова, Ирина Козырева, Игорь Иванов и Татьяна Кольцова. Также «Я люблю Васильевский» поддержал самовыдвиженку Диану Шведову. Издание Znak.com сообщило, что движение работает с политтехнологами, связанными с Евгением Пригожиным.

От активистов «Защитим остров Васильевский» в совет МО «Морской» прошли Денис Васильев, Владимир Федин, Егор Батожок, Наталья Камолинкова и Ольга Галкина – бывший депутат ЗакСа и помощник депутата Законодательного собрания Максима Резника.

МО «Морской» в ходе выборов отличился и тем, что в этом округе у кандидатов были самые крупные избирательные фонды. Самовыдвиженец и представители «Единой России» в сумме за выборную кампанию потратили 4,3 млн рублей. Избиравшийся в новый созыв Иванов рассказал ЗАКС.Ру, что не знает, куда расходовал деньги – этим вопросом занимался финансовый управляющий. Его коллеги, не попавшие в созыв, сообщили изданию, что большая часть денег ушла на агитацию.

Активисты движения «Защитим остров Васильевский» Галкина и Камолникова также потратили более значительные суммы, чем претенденты в других МО. Общая сумма затрат на кампанию составила более 300 тысяч рублей.

Самое интересное началось в день выборов: кандидаты в мундепы заметили около участков для голосования «зеленых человечков» - людей одетых в куртки соответствующего цвета, которые якобы проводили соцопрос. По данным свидетелей, к так называемым «социологам» подходили люди и говорили, за кого они проголосовали. Желающие стать мундепами заявили, что у «зеленых человечков» есть списки кандидатов от «Единой России» и списки людей, с которыми заключены договоры на «агитацию». Последние получали тысячу рублей при составлении договора на агитацию, а после выборов должны получить ещё 1,5 тысячи рублей за «правильное» голосование. Разгневанные кандидаты подали заявление в полицию на липовых «социологов». Оппозиционеры считают, что так проходит учет подкупа избирателей.

На следующий день после выборов, 9 сентября, активист Антон Горбацевич сообщил об очереди к дому №1 на Новосмоленской набережной. Он считает, что в помещении фотоателье люди получают вознаграждение за «правильное» голосование на выборах. Адвокат Ирина Баханович рассказала, что по указанному адресу находится офис организации: «Я люблю Васильевский».

Один из «агитаторов» в очереди Артем Вяленов рассказал корреспонденту MR7, как происходила покупка голосов. По его словам, необходимо было заключить договор перед выборами, за что так называемые агитаторы сразу получали тысячу рублей. При заключении соглашения выдавали лист с фамилиями пяти кандидатов, за которых нужно проголосовать, сообщил «агитатор». Он добавил, что также их попросили отметиться у «зеленых человечков» 8 сентября и пояснили, когда можно забрать оставшуюся сумму в 1,5 тысяч рублей.

Бюджет под вопросом

Тем не менее – выборы закончились, и началась работа муниципального совета. Первое заседание нового состава совета прошло 30 сентября. На собрании депутаты не смогли прийти к единому мнению практически ни по одному вопросу. Совет не смог выбрать ни своего главу, ни его заместителя. На должность руководителя совета предложили Галкину и Иванова.

Голоса разделились ровно пополам: пять мундепов за одного кандидата, пять – за другого. В итоге, исполнять обязанности главы округа осталась бывшая руководитель муниципалитета Татьяна Кольцова от «Единой России».

В заместители предложили Иванова и активистов «Защитим остров Васильевский» Батожка с Камолниковой. Последнюю выдвинул единоросс Иванов. На заседании он свое предложение избрать конкурента в заместители главы никак не пояснил. Кандидатуры самого Иванова и Батожка аргументировались мундепами их опытом.

Фактически в совете сейчас находятся две команды равные по численности, заявил на первой официальной встрече мундепов депутат от движения «Защитим остров Васильевский» Денис Васильев. Он считает, что раз сейчас глава МО от одной команды, то заместитель должен быть от другой команды.

- Объясню, почему важно, чтобы врио был из одной команды, а его заместитель был из другой. Об этом говорят все демократические принципы. Не просто всё в одну калитку, а всё-таки какое-то разделение. И мне кажется, это было бы важно, - сказал депутат.

Он добавил, что перед выборами главы округа заместитель может добровольно покинуть свою должность. Если же он откажется это делать, то у другой команды будет аргумент в пользу того, чтобы их представитель стал руководителем муниципального совета, пояснил Васильев.

На этом голосовании мнения мундепов также разделились поровну между Ивановым и Батожком. За Камолникову не проголосовал никто.

Дату следующего заседания 30 сентября мундепы не назначили. Для начала они должны найти общий язык, заявила Кольцова.

- Заседание нужно проводить тогда, когда вопросы решаются. Сегодняшнее заседание, на котором не принято ни одного решения, считаю нецелесообразным. Я считаю, вначале нужно проводить переговорные процессы, - поделилась своим мнением с коллегами временная глава муниципалитета.

Галкина в разговоре с ЗАКС.Ру сообщила, что пока никаких переговоров нет. Она считает справедливым назначение главой совета представителя своей команды, а заместителем и главой администрации позволить назначить людей из команды конкурентов.

- Пока тишина по этому вопросу. Всё озвучено. Посмотрим, как дальше действовать. Мы считаем, что, если мы пойдем на уступки здесь, то мы в какой-то степени предадим тех избирателей, которые голосовали за нас, - сказала Галкина.

Ее конкурент от «Единой России» на должность главы совета Иванов рассказал ЗАКС.Ру, что руководить муниципалитетом должен человек из их команды, а заместитель – представитель оппозиции. По его мнению, депутаты от «Защитим остров Васильевский» не имеют необходимого опыта для управления МО – будучи заместителем такой опыт можно приобрести.

Муниципальный депутат сообщил, что сейчас никакого диалога между сторонами нет. Скорее всего, совет вернется к обсуждению этого вопроса при первом чтении бюджета, сказал Иванов.

- Я думаю, что там все равно какие-то точки пересечения или контакты будут иметь место, и можно уже будет поднимать вопрос, как дальше. Но если там будет стоять вопрос, что бюджет только в нашей редакции и никак более, то будет все понятно, что никаких договоренностей не будет и действия направлены на то, чтобы парализовать работу муниципального совета и муниципального образования, - уверен мундеп.

Он считает, что бюджет из-за твердой позиции конкурирующей команды не будет принят. Тогда муниципалитету придется жить на 1/12 от годового финансирования, пояснил Иванов.

София Саттарова

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