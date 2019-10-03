Возьмите деньги и рожайте

За рождение первого ребенка в 19 лет петербурженкам хотят разово выплачивать по 50 тысяч рублей, чтобы женщины заводили детей в более раннем возрасте. Законодательное собрание Петербурга приняло документ в первом чтении без обсуждения. Феминистки еще до рассмотрения инициативы в городском парламенте начали критиковать ее за давление на вчерашних детей. Опрошенные ЗАКС.Ру оппозиционные депутаты считают, что 50 тысяч – это лучше, чем ничего.

Городу нужны дети

Законодательное собрание Петербурга 2 октября в первом чтении приняло законопроект о поправках в Социальный кодекс о единовременной выплате 50 тысяч рублей женщинам, родившим первого ребенка. Поправки подразумевают снижение возрастной планки с 20 лет до 19 лет (верхняя планка – 24 года). Если документ примут, он вступит в силу с 1 января 2020 года. Согласно пояснительной записке, законопроект придумали «в целях дополнительного стимулирования рождения первых детей в более раннем возрасте».

«Принятие проекта позволит обеспечить поддержку большему количеству семей, имеющих детей в Санкт-Петербурге, что положительно повлияет на демографическую ситуацию» — сообщается в документе.

Такие поправки предложил губернатор Петербурга Александр Беглов. Документ на заседании 2 октября депутаты не обсуждали, а сразу приняли в первом чтении. В тот же день на брифинге спикер ЗакСа Вячеслав Макаров высказался за законопроект. По его словам, занимающиеся проблемами детства и материнства ученые говорят, что возраст от 19 до 24 лет - лучший для деторождения. Спикер отметил, что в России и других развитых европейских странах есть тенденция откладывать планирование беременности ради карьеры и других планов.

- Если люди рожают в молодом возрасте, безусловно, их надо поддерживать. Это, как правило, семьи, которые нуждаются в материальной поддержке. Еще раз обращаю внимание, что проблема демографическая и для России, и для Санкт-Петербурга – это одна из тех самых проблем, которые необходимо решать власти, - заявил Макаров.

За принятие документа проголосовала депутат от «Справедливой России» и экс-кандидат в губернаторы Надежда Тихонова. В разговоре с ЗАКС.Ру она сообщила, что выплата в 50 тысяч рублей – это «всё равно дополнительная финансовая мера». Однако, считает депутат, родив ребенка в 19 лет, женщине придется отказаться от образования или брать академический отпуск. По мнению Тихоновой, расширять возрастную категорию по получению этой выплаты надо в другую сторону.

- Я понимаю, что здесь задача стоит стимулировать более молодых женщин к рождению ребенка. Но, с другой стороны, я считаю, что нужно также получать образование. Поэтому, мне кажется, что уж если расширять, я бы расширяла с 19 и в ту сторону, например, до 27 лет. Чтобы женщины, которые уже получили образование, не забывали ещё и ребенка родить, - сказала эсерка.

Также она считает, что женщины не будут рожать детей ради получения денег. Если кто-то всё же завел детей в раннем возрасте, то материально их поддержать – это хорошая идея, уверена Тихонова.

Аналогичного мнения придерживается ее коллега по ЗакСу депутат от КПРФ Александр Рассудов. Он рассказал ЗАКС.Ру, что также проголосовал за поправки. При этом депутат считает, что заводить ребенка надо не ради денег.

- Если рассматривать этот аспект: «Мы рожаем, потому что нам деньги дают» - вряд ли 50 тысяч являются такой стимулирующей мерой. А вот если человек действительно осознанно по каким-то другим причинам, по медицинским и так далее, решил в достаточно юном возрасте родить ребенка, то нужно оказывать помощь, - сказал Рассудов.

Помимо этого, парламентарии считают, что размер финансовой поддержки при возможности надо увеличить. Депутат от КПРФ отметил, что у семей с детьми «каждая копейка на счету» и любая помощь будет полезна. Но 50 тысяч рублей недостаточная поддержка, уверен Рассудов.

- Это действительно недостаточно. Но это уже совершенно другая проблема: почему у нас государство, которое имеет гигантский профицитный бюджет, считает необходимым его накапливать как Плюшкин в «кубышку», а не поддерживать социальные программы? – задался вопросом депутат.

Матерям нужны деньги

До рассмотрения поправок в ЗакСе законопроект раскритиковало издание для родителей «Нет, это нормально». Редакция в своей колонке обратилась к правительству Петербурга с пояснением, что тела «вчерашних 19-летних детей» их не касаются. Также издание отметило, что в документе речь идет только о восполнении «демографической ямы».

«В ваших «прекрасных» инициативах по стимулированию ранних беременностей есть только слова о «демографических ямах» и подспудное осуждение тех молодых женщин, которые делают выбор в пользу образования и карьеры — абсолютно нормальный, понятный и правильный выбор в нашем 2019 году. В котором нельзя вырастить ребенка на единовременную выплату в 52 тысячи рублей. И в котором не стоит рожать ради 52 тысяч рублей», - поясняется в колонке.

Об этом в разговоре с ЗАКС.Ру сказала и куратор проекта «Ребра Евы» Леда Гарина. По ее мнению, сумма в 50 тысяч рублей никого не простимулирует. В среднем в год на ребенка тратится около 280 тысяч рублей, сообщила Гарина со ссылкой на подсчеты The Village. Также она отметила, что вопрос рождения детей всегда возлагается на женщину и никак в этом вопросе не стимулируются мужчины. Например, считает Гарина, можно побуждать отцов выходить в декретные отпуска.

Куратор проекта «Ребра Евы» напомнила, что при рождении ребенка в 19 лет женщина становится нетрудоспособной и не может продолжать обучение. То есть ее должен кто-то содержать, добавила Гарина.

То есть ситуация выглядит следующим образом, на женщин, в том числе практически несовершеннолетних, оказывается постоянное давление, женщина становится нетрудоспособной, женщина теряет возможность к обучению и, по факту, не получает никакой поддержки от государства, — сказала куратор проекта «Ребра Евы» Леда Гарина.

По ее словам, экономический смысл в подобной инициативе может появиться при выделении ежемесячной выплаты в 80 тысяч рублей. Она пояснила, что сумма складывается из разных затрат: 20 тысяч рублей – на содержание ребенка, 30 тысяч рублей – на няню, 30 тысяч рублей – на содержание матери самой себя, в частности, на оплату жилья.

Журналистка и секс-блогер Татьяна Никонова заявила ЗАКС.Ру, что предложенный законопроект бессмыслен. Принятие поправок не окажет никакого серьезного влияния, уверена Никонова.

- Я считаю, что это очередная бессмысленная мера в попытке повысить рождаемость. Потому что любая женщина, даже если ей всего 19 лет, знает, что 50 тысяч ее никак не спасут. Потому что существует дефицит детских садов, на эти деньги она не сможет нанять няню на сколько-нибудь длительный срок. Она будет выброшена из учебного процесса – в этом возрасте женщины обычно получают либо специальное, либо высшее образование для того, чтобы как-то улучшить свою жизнь и встать на ноги, - считает Никонова.

Она добавила, что нижней возрастной границы по выделению финансовой поддержки не должно быть. Если инициатива направлена на помощь молодым мамам, то нельзя оставлять без нее женщин младше 19 лет, уверена блогер.

София Саттарова

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