18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:03

Мосгорсуд отказался изменить приговор Мартинцову и Лесных по "московскому делу"

фото ЗакС политика Мосгорсуд отказался изменить приговор Мартинцову и Лесных по "московскому делу"

Мосгорсуд оставил без изменения приговор фигурантам «московского дела» Егору Лесных и Максиму Мартинцову, передает «Новая газета» в Telegram-трансляции.

Апелляцию фигурантов оставили без удовлетворения. Приговор первой инстанции оставлен в силе: три года колонии для Лесных и два с половиной года – для Мартинцова.

Лесных и Мартинцов признаны виновными в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, на акции протеста 27 июля в Москве они напали на сотрудника Росгвардии, один из них ударил ногой. Суд счел, что подсудимые нанесли удары сотруднику Росгвардии в составе группы лиц. Их дело было объединено в одно производство. Третьего фигуранта – Александра Мыльникова – приговорили к условному сроку.

Лесных пояснял, что пытался предотвратить избиение силовиками парня и девушки, которые просили о помощи. По его словам, он потянул сотрудника Росгвардии, не применяя никакого насилия. Перед оглашением приговора в ходе последнего слова он сделал предложение своей девушке Дарье - она согласилась выйти за него замуж.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:23 Верховный суд не захотел пересматривать дело активиста Котова по статье 212.1 УК

30 января, 11:57 Профессор Соловей считает пересмотр дела активиста Котова "издевательской подачкой" обществу

29 января, 12:07 Суд не стал менять пятилетний приговор активисту Синице за твит о детях силовиков

27 января, 14:07 Песков попросил не связывать отставку Чайки с проверкой дела Константина Котова

23 января, 20:32 Фигуранту "московского дела" Баршаю продлили арест до 27 февраля

23 января, 17:11 Суд снова продлил арест фигуранту "московского дела" Баршаю до 27 января

22 января, 16:46 Фигуранту "московского дела" Баршаю отменили продление ареста

28 декабря 2019, 12:56 Пархоменко пожелал полицейским слышать звук падающей бутылки при близком общении с женщинами

25 декабря 2019, 16:56 Павловский объяснил отсутствие общей логики приговоров по "московскому делу"

24 декабря 2019, 16:24 Самариддину Раджабову присудили штраф и освободили от наказания


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:28 Заезжие москвичи с плакатами напомнили архангелородцам об изменениях климата

20:09 Муниципал: Чупрунов VS «Черная речка»

19:49 В связи с обрушением СКК эсеры просят прокуратуру проверить документы на снос

19:19 Ветераны парламентаризма провели собственную конференцию в честь юбилея ЗакСа

19:17 В Москве по коррупционному делу арестовали полицейского и бывшего чекиста

18:59 "Яблочник" из псковской думы судится с главой города

18:55 Гендиректор "СКА-Арена" о падении крыши СКК: Демонтаж подразумевает обрушение конструкций

18:40 Антимонопольщики заинтересовались ростом цен на медицинские маски

18:28 Здание Невской мануфактуры на Синопской набережной обрело стеклянную мансарду

18:17 МЧС: Происшествий на станции метро «Владимирская» не было

18:03 Мосгорсуд отказался изменить приговор Мартинцову и Лесных по "московскому делу"

17:59 Быков против коллективной травли даже не любимых им министров культуры

17:59 Суд продлил арест счетов по делу ФБК еще на полгода

17:27 За 2019 год улицы Петербурга стали на порядок лучше освещаться

17:16 Беглов дал указания в связи с обрушением крыши СКК "Петербургский"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru