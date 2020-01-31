Мосгорсуд отказался изменить приговор Мартинцову и Лесных по "московскому делу"

Мосгорсуд оставил без изменения приговор фигурантам «московского дела» Егору Лесных и Максиму Мартинцову, передает «Новая газета» в Telegram-трансляции.

Апелляцию фигурантов оставили без удовлетворения. Приговор первой инстанции оставлен в силе: три года колонии для Лесных и два с половиной года – для Мартинцова.

Лесных и Мартинцов признаны виновными в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, на акции протеста 27 июля в Москве они напали на сотрудника Росгвардии, один из них ударил ногой. Суд счел, что подсудимые нанесли удары сотруднику Росгвардии в составе группы лиц. Их дело было объединено в одно производство. Третьего фигуранта – Александра Мыльникова – приговорили к условному сроку.

Лесных пояснял, что пытался предотвратить избиение силовиками парня и девушки, которые просили о помощи. По его словам, он потянул сотрудника Росгвардии, не применяя никакого насилия. Перед оглашением приговора в ходе последнего слова он сделал предложение своей девушке Дарье - она согласилась выйти за него замуж.